6 способов продлить жизнь мозга! Шахматы, сложная литература и вирабхадрасана

Чтобы помнить все, быстро развивать софт-скиллы, плодотворно креативить, а еще великолепно координировать свое тело до глубокой старости, нужен сильный мозг. Как его таким сделать с помощью тренировки нейронов, ментальных практик, сна-перезапуска и кислородного обогащения — рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин в книге «У гормонов на крючке».
Обязательно чередуй умственную и физическую активность. Кроме того, повседневная деятельность должна быть разнообразной, это развивает нейропластичность мозга — способность создавать новый нейронные связи.
Насыщай мозг кислородом
Ты наверняка замечал: на свежем воздухе думается лучше. Дело в том, что мозгу для работы требуется много кислорода — примерно 20% от общего количества, поступающего в организм. Кислород помогает вырабатывать энергию, необходимую для поддержания здоровья нейронов, для обработки информации и передачи нервных импульсов. И если по каким-то причинам мозгу начинает не хватать кислорода, например, при длительном нахождении в душном помещении, ему становится тяжелее справляться со своей работой. Теряется концентрация, ухудшается память, появляется быстрая утомляемость. Как обеспечить мозг кислородом? Первое и самое простое — не забывай регулярно проветривать помещения и чаще бывать на свежем воздухе. Второе — повысь физическую активность. Во время занятий спортом усиливается мозговое кровоснабжение. Поэтому, как считают ученые, у физически активных людей нейрокогнитивные функции в среднем выше, чем у неактивных.
Нормализуй сон
Сон — основа нашего здоровья. Мы проводим во сне практически треть своей жизни. Именно во время сна организм имеет возможность восстанавливаться. В первую очередь это, конечно, касается мозга.
Если человек не спит дольше полутора суток, у него начинаются проблемы с работой зон мозга, ответственных за внимание, память, концентрацию. Дело в том, что в таком состоянии приходится тратить больше сил на поддержание работы органов, не получивших отдыха, а также на борьбу с сонливостью. В итоге ресурсов на мыслительную деятельность у мозга остается меньше
Учись новому
Когда мы осваиваем незнакомый навык или меняем профессию, погружаемся в неизвестную для нас область знаний, мозг формирует новые нервные клетки и нейронные связи — этот процесс называется нейрогенезом. На протяжении многих лет в нейробиологии существовали центральные догмы, которые не допускали самой возможности нейрогенеза. В 1990-е годы ученые смогли продемонстрировать, как в гиппокампе взрослого человека образуются новые клетки. Нейрогенез помогает улучшать когнитивные способности и общую работоспособность мозга. А в случае его повреждения — например, из-за инсульта, — способность к образованию новых клеток повышает шансы на восстановление важных для нормальной жизни функций. С возрастом процессы нейрогенеза начинают угасать. Однако они не являются необратимыми, и адаптивную функцию мозга можно простимулировать.
Полезнее всего для мозга учиться чему-нибудь сложному. Например, игре на музыкальных инструментах. Этот процесс, как показывают исследования, способствует развитию связей между разными частями мозга, усиливает их функциональность и даже приводит к увеличению размеров. В результате нам становится чуть проще запоминать и анализировать новую информацию — не только вербальную, но и ту, что поступает от органов чувств, легче учиться и находить решения в нестандартных ситуациях. Много положительных эффектов дает и изучение иностранных языков.
Играй в интеллектуальные игры и игры на логику
Особенно полезны шахматы. Они заставляют работать множество отделов головного мозга, в том числе тех, которые мало задействованы в обычной жизни. Таким образом тренируются пространственное и логическое мышление, навыки поиска альтернативных решений, скорость восприятия и другие когнитивные способности.
Читай книги
Чтение не только обогащает новыми знаниями, но и улучшает работу мозга. В частности, усиливает кровообращение в тех его отделах, которые отвечают за концентрацию. Исследование показало, что чтение книг в пожилом возрасте способствует улучшению рабочей и эпизодической памяти — той, что содержит воспоминания о событиях и связанных с ними эмоциях. Это, как считают ученые, может снизить риск возникновения деменции и других когнитивных нарушений.
Для чего мозгу заниматься йогой
Психическое здоровье — одна из самых страдающих сфер в наше время. Виноват все тот же хронический стресс и образ жизни современного человека в целом. Психика не успевает подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии и непрерывный поток информации, который обрушивается на нас ежеминутно. Психика и гормональная система тесно взаимосвязаны. Эта связь работает в обе стороны. Наши эмоции влияют на выработку гормонов, а гормоны регулируют поведение и психоэмоциональные реакции. Иногда сложно отыскать первопричину проблем. Поэтому работать стоит с двух сторон сразу: и восстанавливать биохимию организма, и нормализовать ментальное состояние.
В этом помогают множество инструментов: психотерапия, медитации, дыхательные практики, йога и любая физическая активность. Не так давно вышли исследования о том, что бег является прекрасным антидепрессантом. Также эффективны в работе с нашим сознанием и подсознанием гипнозы. Главное — найти инструмент, работающий именно для тебя.
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