6 способов продлить жизнь мозга! Шахматы, сложная литература и вирабхадрасана

Обязательно чередуй умственную и физическую активность. Кроме того, повседневная деятельность должна быть разнообразной, это развивает нейропластичность мозга — способность создавать новый нейронные связи.

Насыщай мозг кислородом

Ты наверняка замечал: на свежем воздухе думается лучше. Дело в том, что мозгу для работы требуется много кислорода — примерно 20% от общего количества, поступающего в организм. Кислород помогает вырабатывать энергию, необходимую для поддержания здоровья нейронов, для обработки информации и передачи нервных импульсов. И если по каким-то причинам мозгу начинает не хватать кислорода, например, при длительном нахождении в душном помещении, ему становится тяжелее справляться со своей работой. Теряется концентрация, ухудшается память, появляется быстрая утомляемость. Как обеспечить мозг кислородом? Первое и самое простое — не забывай регулярно проветривать помещения и чаще бывать на свежем воздухе. Второе — повысь физическую активность. Во время занятий спортом усиливается мозговое кровоснабжение. Поэтому, как считают ученые, у физически активных людей нейрокогнитивные функции в среднем выше, чем у неактивных.

Существует миф, что мозгу необходимо огромное количество глюкозы. Глюкоза в качестве источника энергии действительно важна, но не в таких количествах, как об этом пишут. Поэтому не стоит злоупотреблять сладким, в частности шоколадом, для того чтобы мозг начал работать активнее (а если сложно взять себя в руки и отложить батончик, читайте наши советы ! — Прим. ред.). В первую очередь этому органу необходим кислород, поэтому ликвидируем гипоксию.

Нормализуй сон

Сон — основа нашего здоровья. Мы проводим во сне практически треть своей жизни. Именно во время сна организм имеет возможность восстанавливаться. В первую очередь это, конечно, касается мозга.

Если человек не спит дольше полутора суток, у него начинаются проблемы с работой зон мозга, ответственных за внимание, память, концентрацию. Дело в том, что в таком состоянии приходится тратить больше сил на поддержание работы органов, не получивших отдыха, а также на борьбу с сонливостью. В итоге ресурсов на мыслительную деятельность у мозга остается меньше