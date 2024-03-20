Все помешались на гвоздестоянии! Оно правда облегчает боль в спине и снимает стресс? Или это все эзотерика

Как гвозди влияют на нервную систему

Врач-иглорефлексотерапевт «Центра Ци» Евгения Никитина:

Нет актуальных научных исследований о пользе гвоздестояния для физического здоровья. Можем только предполагать, что садху влияет на организм так же, как и иглы — ведь оба инструмента похожи.

Когда мы вводим в стопу иглу, она вызывает реакцию со стороны вегетативной нервной системы. Расслабляется гладкая мускулатура полых органов: например, кровообращение стимулируется и пищеварительный канал активнее перерабатывает токсины.

Пока не выяснено наверняка, дают ли гвозди такой же эффект. Из-за болевых ощущений на садху происходит выброс адреналина и кортизола, поэтому на доску нельзя вставать с хроническим стрессом. Также практика противопоказана с сердечной недостаточностью, тромбозом, эпилепсией, любыми интоксикациями, болезнями крови, сахарным диабетом, ранами стоп, перенесенными инсультом или инфарктом, при беременности и приеме препаратов, которые назначил психиатр или невролог.

Что происходит с ментальным состоянием

Психолог, основатель проекта «Путь Сердца» Константин Вихрев-Смирнов:

Реакция на садху со стороны эмоций изучена больше: во время практики наше внимание переключается с запутанного клубка мыслей на стопы. Условно: до гвоздей нас волновала новая работа и трудности с коллективом. Встали на гвозди — волнует уже боль.

Но она проходит. Дело в том, что в ответ на неприятные ощущения мозг вырабатывает эндорфины — гормоны-обезболивающие. Эндорфины, помимо притупления боли, еще и стимулируют выработку дофамина, который приносит нам чувство удовольствия. Тело и ум в итоге расслабляются. Мы снова можем вернуться к нашей проблеме и попробовать посмотреть на нее через призму другого, размеренного состояния. Ведь в спокойствии мы быстрее находим новые варианты решения задачи.

При регулярной практике человек также становится более устойчивым к критическим моментам в своей жизни. Мозг воспринимает первоначальный стресс на гвоздях за опасность и, помимо выработки эндорфинов, дает еще и сигнал «готовиться к борьбе»: стать более сконцентрированным. Когда мы получаем такое сообщение с периодичностью, навык внимания улучшается с каждой последующей сессией. И во время «настоящей» стресс-ситуации (например, публичного выступления) вы останетесь более собранными, чем обычно.

Но эффект практика даст только тогда, когда мастер бережно ставит вас на доску. Профессионал своего дела поможет успокоиться перед (с виду опасной) доской и будет задавать грамотные вопросы, которые помогут вам отследить ваше состояние.