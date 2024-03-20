Все помешались на гвоздестоянии! Оно правда облегчает боль в спине и снимает стресс? Или это все эзотерика

Ранее буддист, сидящий на гвоздях, воспринимался диковинкой, которую можно увидеть разве что на магическом шоу. Сейчас же на гвозди предлагают встать прямо в йога-студиях, а словосочетание «стояние на гвоздях» стали искать в три раза чаще, чем три года назад. Но ради чего (и как правильно!) заниматься такой экзотичной практикой? Рассказывают мастер гвоздестояния, врач и психолог.
Откуда пришла практика гвоздестояния и почему она с нами осталась
Мастер гвоздестояния дома практик Amaya Андрей Тюлейкин:
Еще до нашей эры медики в Египте, Древнем Китае и Тибете описывали, как можно надавливать на стопу, чтобы лечить те или иные болезни. В то время ученые верили, что на ней есть зоны-проекции разных органов: например, под большим пальцем находится область сердца и легких, а на кончике пальца — точка, отвечающая за головной мозг. Индийские монахи пошли дальше и начали стоять на гвоздях: верили, что это помогает «освободиться от земных привязанностей».
В XIV веке терапия «через массаж стопы» проникла в Европу, а в Россию практика пришла в 1980-х годах с помощью энтузиаста Ивана Кузнецова. На основе индийских досок с гвоздями он создал и запатентовал игольчатый аппликатор, который до сих пор продается в аптеках. Правда, Кузнецов не был врачом и не мог утверждать что-то о лечебных свойствах своего изобретения. Но гораздо позднее зарубежные исследования все же доказали: укалывание стоп иглами безвредно для здорового человека и может снижать уровень стресса.
Распространившийся массаж иглами подпитал популярность и менее изученного стояния на гвоздях. Полноценный «бум» на них, судя по поисковым запросам, случился после 2020 года: как и в любые времена неопределенности, многие начали искать себя через духовные практики. Сегодня доски с обращенными вверх остриями (в индийских традициях их называют досками садху) можно увидеть даже в йога-студиях, а в Петербурге год назад поставили мировой рекорд по массовому стоянию на гвоздях.
Как гвозди влияют на нервную систему
Врач-иглорефлексотерапевт «Центра Ци» Евгения Никитина:
Нет актуальных научных исследований о пользе гвоздестояния для физического здоровья. Можем только предполагать, что садху влияет на организм так же, как и иглы — ведь оба инструмента похожи.
Когда мы вводим в стопу иглу, она вызывает реакцию со стороны вегетативной нервной системы. Расслабляется гладкая мускулатура полых органов: например, кровообращение стимулируется и пищеварительный канал активнее перерабатывает токсины.
Пока не выяснено наверняка, дают ли гвозди такой же эффект. Из-за болевых ощущений на садху происходит выброс адреналина и кортизола, поэтому на доску нельзя вставать с хроническим стрессом. Также практика противопоказана с сердечной недостаточностью, тромбозом, эпилепсией, любыми интоксикациями, болезнями крови, сахарным диабетом, ранами стоп, перенесенными инсультом или инфарктом, при беременности и приеме препаратов, которые назначил психиатр или невролог.
Что происходит с ментальным состоянием
Психолог, основатель проекта «Путь Сердца» Константин Вихрев-Смирнов:
Реакция на садху со стороны эмоций изучена больше: во время практики наше внимание переключается с запутанного клубка мыслей на стопы. Условно: до гвоздей нас волновала новая работа и трудности с коллективом. Встали на гвозди — волнует уже боль.
Но она проходит. Дело в том, что в ответ на неприятные ощущения мозг вырабатывает эндорфины — гормоны-обезболивающие. Эндорфины, помимо притупления боли, еще и стимулируют выработку дофамина, который приносит нам чувство удовольствия. Тело и ум в итоге расслабляются. Мы снова можем вернуться к нашей проблеме и попробовать посмотреть на нее через призму другого, размеренного состояния. Ведь в спокойствии мы быстрее находим новые варианты решения задачи.
При регулярной практике человек также становится более устойчивым к критическим моментам в своей жизни. Мозг воспринимает первоначальный стресс на гвоздях за опасность и, помимо выработки эндорфинов, дает еще и сигнал «готовиться к борьбе»: стать более сконцентрированным. Когда мы получаем такое сообщение с периодичностью, навык внимания улучшается с каждой последующей сессией. И во время «настоящей» стресс-ситуации (например, публичного выступления) вы останетесь более собранными, чем обычно.
Но эффект практика даст только тогда, когда мастер бережно ставит вас на доску. Профессионал своего дела поможет успокоиться перед (с виду опасной) доской и будет задавать грамотные вопросы, которые помогут вам отследить ваше состояние.
7 советов для тех, кому хочется попробовать гвоздестояние
Мастер гвоздестояния дома практик Amaya Андрей Тюлейкин:
Обычно одной сессии такой терапии, если она прошла с заботливым проводником, хватает для того, чтобы понять: твое это или нет. Даем несколько рекомендаций, которые помогут обеспечить комфортный первый опыт и найти этичного мастера.
- Выбирайте сессию тет-а-тет.
Основа гвоздестояния — расслабление. Потому групповая практика не рекомендуется новичкам, ведь один на один с мастером психологически легче пережить стресс.
- Сформулируйте свою проблему, чтобы описать ее мастеру на личной встрече.
Все как перед классической терапией: специалист задаст вопросы о том, что тревожит прямо сейчас и какую задачу хочется решить через гвоздестояние. Не стесняйтесь просить помощи, если затрудняетесь с формулировкой — опытный мастер поможет найти первичный вопрос, хотя бы на уровне бытового «устал, хочу в отпуск». Хороший вариант — заранее спросить, какими еще инструментами пользуется мастер, кроме доски садху. Например, он может прибегнуть к метафорическим картам: они помогают распутать волнения через ассоциации.
- Заложите примерно два часа на сессию.
Без паники: никто не заставит вас стоять на гвоздях все это время. Значительная часть практики должна быть отведена подготовке, которая поможет вам сбросить предварительное напряжение.
- Спросите мастера, что вас ждет перед гвоздестоянием.
Студия должна позаботиться о двух вещах: релаксе и разминке. Обычно для расслабления используется инструментальная музыка, в пространстве стоят свечи, все окутано благовониями, вы остаетесь в камерной атмосфере. Разминка нужна, чтобы тело расслабилось перед яркими ощущениями. Специалист предложит заняться неактивной йогой, массажем, суставной гимнастикой без всякой спешки. В некоторых комплексных студиях ставят на гвозди даже после бани — все на усмотрение проводника в согласовании с гостем. А кто-то может предложить просто полежать и послушать тибетские чаши, чтобы немного приземлить вас в настоящий момент.
- Посмотрите, какие доски вам предлагают.
Расстояние между гвоздями должно составить 8-10 мм. Тогда вес тела распределится так, что давление принесет минимум неприятных ощущений и точно не травмирует.
- Поинтересуйтесь, можно ли вставать на садху со стула.
На гвозди важно вставать постепенно — начинать с позы сидя. Это наименее болезненный вариант, который тоже даст эффект.
- После сессии подумайте, понравился ли подход мастера.
Как только вы встаете на гвозди, заботливый проводник задает вопросы, чтобы отследить ваше состояние: что вы чувствуете? прошла ли боль? А как только боль меркнет и наступает «тот самый» период расслабления, мастер мягко спрашивает: что волнует сейчас? где видите решения? Он не должен советовать, анализировать и отвечать за вас — только задавать наводящие вопросы.
Не торопитесь возвращаться в практику после первой сессии: дайте себе время, чтобы переварить все, что вы почувствовали и подумали. Впитать результат поможет мастер: после сессии он свяжется с вами, чтобы узнать ваше самочувствие. Если через неделю можете четко ответить на его вопрос «что изменилось за прошедшее время?» и вы понимаете, что эти изменения положительны, то на гвозди стоит встать снова.
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