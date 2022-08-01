Вернут ли в Петербурге масочный режим и другие коронавирусные ограничения? Отвечает Беглов

«У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга. Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса. В последнее время мы видим рост заболеваемости, люди возвращаются из отпусков, во многих регионах сняты все санитарные ограничения, появляются новые штаммы, у ранее переболевших ковидом существенно снизилось количество антител, коллективный иммунитет заметно сократился», — отметил Беглов в своем традиционном радиообращении.

Градоначальник добавил, что ревакцинацию важно пройти всем, у кого нет противопоказаний: «Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии. Вакцинация и ревакцинация — это реальный шанс снизить риски».

Неделей ранее губернатор сообщил, что в Петербурге ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, новые ограничения пока вводит не требуется.

Ранее стало известно, что в Петербурге еще один стационар перевели на прием больных с COVID-19. С сегодняшнего дня в городской больнице №20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2) развернуто 50 коек. Теперь в городе семь больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом. В том числе в Госпитале для ветеранов войн, в больнице имени Боткина, в детской больнице имени Филатова, в городской больнице №40, в Александровской больнице, в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова и больнице №20.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. Все дело в новых вариантах «омикрон»-штамма, на которые приходится 75% всех выявленных случаев.