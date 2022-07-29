Еще одну больницу в Петербурге переводят на прием пациентов в коронавирусом

Как сообщают в пресс-службе комздрава, с сегодняшнего дня в городской больнице №20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2) развернуто 50 коек. Теперь в городе семь больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом. В том числе в Госпитале для ветеранов войн, в больнице имени Боткина, в детской больнице имени Филатова, в городской больнице №40, в Александровской больнице, в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова и больнице №20.

Всего в городе развернуто развернуты 1 309 коек. В стационарах находятся 975 инфицированных, амбулаторно лечатся 4 831 человек. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1 272 новых случая коронавируса.

Накануне корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице снова открыли для приема пациентов с коронавирусом. Там развернуто 120 мест. При необходимости, это количество могут увеличить.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. Все дело в новых вариантах «омикрон»-штамма, на которые приходится 75% всех выявленных случаев.