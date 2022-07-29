Беглов сообщил, введут ли в Петербурге новые коронавирусные ограничения

Градоначальник по итогам заседания оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой заявил, что сезонный подъем заболеваемости связан с возвращением горожан с летнего отдыха.

«Мы должны войти в этот период подготовленными. Необходимо пройти ревакцинацию, чтобы достичь высокого уровня коллективного иммунитета», — подчеркнул Александр Беглов.

Он также отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему. В Смольном добавили, что в Петербурге есть достаточный запас вакцины — свыше 370 тысяч комплектов. Действуют 181 пункт вакцинации и выездные прививочные бригады.

Ранее стало известно, что в Петербурге еще один стационар перевели на прием больных с COVID-19. С сегодняшнего дня в городской больнице №20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2) развернуто 50 коек. Теперь в городе семь больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом. В том числе в Госпитале для ветеранов войн, в больнице имени Боткина, в детской больнице имени Филатова, в городской больнице №40, в Александровской больнице, в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова и больнице №20.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. Все дело в новых вариантах «омикрон»-штамма, на которые приходится 75% всех выявленных случаев.