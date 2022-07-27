С чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России? Рассказали в Роспотребнадзоре

«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма «омикрон». Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

При распространении новых вариантов «омикрона» стремительного роста заболеваемости, аналогичного январскому и вызванному штаммами «дельта» и исходным «омикроном», на сегодняшний день не отмечается. Как отмечает Пшеничная, ссылаясь на ряд зарубежных ученых, это связано с работой антител у тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона» — они пока защищают от новых мутаций.

«Новые подварианты «омикрона» вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен», — отметила она.

Все это говорит о том, что необходимости в повторном введении ограничений на федеральном уровне пока нет, отмечают в Роспотребнадзоре. «В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — резюмировала Пшеничная.