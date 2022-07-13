В Минпромторге считают российскую желтую офисную бумагу полезнее для здоровья, по сравнению с белой

Произведенная в России небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров на совете по вопросам лесного развития, пишет РИА Новости.
«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага, она полезна для глаз человека», — сообщил Бочаров.
По словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. Он также добавил, что «это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами».
С начала марта в России зафиксировали дефицит белой бумаги из-за недостатка химикатов для отбеливания, которые поставлялись из Финляндии. Тогда цены на белую бумагу резко выросли, и российские производители начали продавать офисную бумагу желтого цвета, которую называют «экологичной».
Напомним, дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, газет и журналов, составит 40% от потребляемого в России объема. Такой прогноз дают в Минцифры на фоне санкций Евросоюза.
А еще в середине мая американская компания Sylvamo Corporation, производитель бумаги SvetoCopy, решила уйти из России. В компании рассказали, что планируется завершить продажу Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области в ближайшее время. Оформление сделки начнется после одобрения совета директоров и разрешения правительства.
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