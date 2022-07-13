В Минпромторге считают российскую желтую офисную бумагу полезнее для здоровья, по сравнению с белой

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага, она полезна для глаз человека», — сообщил Бочаров.

По словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. Он также добавил, что «это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами».

С начала марта в России зафиксировали дефицит белой бумаги из-за недостатка химикатов для отбеливания, которые поставлялись из Финляндии. Тогда цены на белую бумагу резко выросли, и российские производители начали продавать офисную бумагу желтого цвета, которую называют «экологичной».

Напомним, дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, газет и журналов, составит 40% от потребляемого в России объема. Такой прогноз дают в Минцифры на фоне санкций Евросоюза.

А еще в середине мая американская компания Sylvamo Corporation, производитель бумаги SvetoCopy, решила уйти из России. В компании рассказали, что планируется завершить продажу Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области в ближайшее время. Оформление сделки начнется после одобрения совета директоров и разрешения правительства.