В России стремительно дорожает бумага. Ждать ли дефицита? Что будет с книгами и журналами? А салфетками и туалетной бумагой?

В России стремительно дорожает бумага. Так, в крупных городах ценник на популярные марки подскочил в пять раз. Кроме того, нехватка возникла на рынке мелованной бумаги, на которой печатаются журналы и многие книги. Ждать ли дефицита? И какие еще изделия из целлюлозы подорожают: одноразовые полотенца, картонные коробки, газеты? Разбираемся вместе со специалистами.
По всей стране — от Петербурга до Хабаровска — возникли проблемы с офисной бумагой. Цены на нее подскочили в несколько раз: если месяц назад одна упаковка могла стоить менее 300 рублей, то теперь ее продают по 1,5—2,5 тысячи за пачку. По информации СМИ, дошло до того, что из-за дефицита бумаги в петербургских школах переносят всероссийские проверочные работы.
Издатели также столкнулись с нехваткой (и резким скачком стоимости) мелованной бумаги, на которой печатаются журналы и многие книги. «Она подорожала на 20—30%, полиграфические услуги тоже выросли в цене», — посетовал в беседе с «Собака.ru» Михаил Богданов, директор одной из крупнейших российских независимых редакций комиксов «Комильфо».
Как рассказал редакции Юрий Чесноков, президент Национальной ассоциации полиграфистов, проблемы есть и с другими видами продукции целлюлозно-бумажных комбинатов. «Офсетной бумаги (в том числе офисной) у нас не хватает примерно 20% от потребностей рынка, — дал он оценку, — мелованной не хватает приблизительно 60%. По картону нехватка составляет около 40-50%, по этикеткам и самоклеящейся бумаге, вероятно, дефицит доходит до 60%».
Арина Громыко
pr директор «Подписных изданий»:
Дефицит бумаги был с нами практически весь 2021 год, но тогда все старались сдвинуть сроки издания книг— нужную бумагу надо было ждать по несколько месяцев. Сейчас же бумаги просто нет, и перспективы ее появления туманны. У многих типографий в наличии только два вида бумаги, самые базовые, выбирать не из чего. Какие-то типографии сразу поднимают цену на остатки, потому что иначе им не на что будет закупать новую, кто-то пока что героически держит прежние цены. Например, качественная финская бумага, на которой в основном многие печатали текстовые книги, у кого-то еще есть на остатках, но ее мало и она уже стоит в 2–3 раза дороже, чем раньше. Российская офсетная с 22 марта подорожала на 45%.
Цена на печать книг за последние недели выросла примерно на 20 процентов. Нам удалось напечатать три книги по ранее оговоренным ценам, за что спасибо типографии, которая принципиально не стала менять условия. Поэтому цена на полке на эти книги будет приемлемой. Но дальше цены будут сильно расти. В результате, я думаю, книг теперь будет издаваться все меньше и меньшее количество людей сможет позволить себе их покупать.
Почему так произошло?
Главной причиной бумажного кризиса стал резкий разрыв цепочек поставок из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка после начала «специальной военной операции». «После известных всем событий ЕС перестал поставлять в Россию какую-либо бумагу и картон. Давние партнеры из Финляндии, Австрии, Словакии, с которыми россияне работали 20 лет, в один день разорвали контракты, не разрешили забрать остатки. Никто не был к этому готов», — объяснил лауреат премии «Петербург будущего» — 2022, основатель компании «ПолиКап» Петр Кабин.
«Сейчас мы видим спекулятивную стоимость, никто не планирует даже в горизонте недели, а галопирующий спрос только разгоняет цены, — добавил Кабин. — Понятно, что у всех поставщиков есть остатки продукции, но где взять новую, не очень понятно. Новые логистические цепочки с Азией и Ближним Востоком только предстоит выстроить. К тому же, продать имеющуюся бумагу по старому ценнику можно, но где тогда взять средства на новые закупки по другому курсу?».
В перспективе заместить европейские поставки азиатскими можно, но на это потребуется время (эксперты говорят о нескольких месяцах). Однако даже после того, как проблемы с новыми цепочками поставок будут решены, цены уже не вернутся на прежний уровень. «На рынке произошли существенные изменения, это будет чувствоваться даже после того, как будут установлены новые кооперационные связи. Из-за роста цен на энергоносители бумага за рубежом может подорожать в два раза по сравнению с началом года, соответственно, у нас повышение может быть и трехкратным, учитывая падение курса рубля», — объяснил Юрий Чесноков из Национальной ассоциации полиграфистов.
А разве в России нет своей бумаги?
Есть, но ее производство также зависит от контактов с зарубежными компаниями. Так, один из крупнейших российских производителей, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК), еще 14 марта сообщил о том, что основной поставщик отбеливающих реагентов остановил поставки в Россию. Также из-за сбоев в поставках химикатов в Ленобласти приостановлен выпуск популярной офисной бумаги марки SvetoCopy.
Некоторых же видов целлюлозно-бумажной продукции в России просто не производится или выпускается в незначительных объемах. «Этикеточная бумага в нашей стране производится, но ее очень мало. По картону и по мелованной бумаге было модернизировано несколько предприятий, но и их недостаточно. Мы все эти годы поставляли целлюлозу за рубеж, чтобы потом покупать там бумагу», — пояснил Юрий Чесноков.
А что с канцтоварами, туалетной бумагой, салфетками?
Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов в беседе с РИА Новости заявил, что нехватки бумаги в России ожидать не стоит. «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся», — приводит его слова информагентство.
Однако опрошенные редакцией эксперты смотрят на ситуацию менее оптимистично. «Дефицита в том смысле, что вообще нельзя будет купить салфетки или школьную тетрадку, не будет, — пояснил Петр Кабин, — вопрос в качестве. У нас есть предприятия, делающие ту же туалетную бумагу из газет, на ней можно даже прочитать обрывки слов, с такой продукцией проблем не будет. А вот привычные марки с высоким качеством могут и исчезнуть».
Отельеры уже почувствовали проблемы с расходниками, сообщила «Собака.ru» Виктория Шамликашвили, член правления Российского союза туриндустрии, советник генерального директора Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo. «Бумажные салфетки подорожали в среднем на 15—20%, бумага для кассовых аппаратов — в три раза, российская туалетная бумага увеличилась в цене на 20%, а про импортную я даже не хочу говорить, — сказала она. — При этом термобумага для касс практически пропала, салфетки и туалетная бумага есть не всех характеристик».
Какие еще будут последствия?
Ситуация с бумагой скажется не только на стоимости книг, канцтоваров или одноразовых полотенец. Бумага так или иначе используется для упаковки самых разных товаров. Как сообщили «Ведомости», поставки соков и молока в магазины уже начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции.
«Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придется. Может измениться формат упаковки, все производители имеют возможность варьировать объемы производства в той или иной таре. Ряд импортных производителей, например "Элопак", заявили об уходе с рынка, и эта упаковка будет со временем замещена иной, будут появляться альтернативы», — пояснила «Собака.ru» Мария Жебит, директор департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
Однако даже после того, как эти сложности будут решены, рост цены на бумагу все равно скажется в стоимости конечных продуктов, предупреждает Юрий Чесноков из Национальной ассоциации полиграфистов. «Доля бумажной продукции через расходы на рекламу, через этикетку, через упаковку достигает в конечной стоимости товара от 2% до 30%. Поэтому проблемы на бумажном рынке приведут к заметному росту цен практически на все товары», — заключил он.
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