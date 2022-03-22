В России стремительно дорожает бумага. Ждать ли дефицита? Что будет с книгами и журналами? А салфетками и туалетной бумагой?

По всей стране — от Петербурга до Хабаровска — возникли проблемы с офисной бумагой. Цены на нее подскочили в несколько раз: если месяц назад одна упаковка могла стоить менее 300 рублей, то теперь ее продают по 1,5—2,5 тысячи за пачку. По информации СМИ, дошло до того, что из-за дефицита бумаги в петербургских школах переносят всероссийские проверочные работы.

Издатели также столкнулись с нехваткой (и резким скачком стоимости) мелованной бумаги, на которой печатаются журналы и многие книги. «Она подорожала на 20—30%, полиграфические услуги тоже выросли в цене», — посетовал в беседе с «Собака.ru» Михаил Богданов, директор одной из крупнейших российских независимых редакций комиксов «Комильфо».

Как рассказал редакции Юрий Чесноков, президент Национальной ассоциации полиграфистов, проблемы есть и с другими видами продукции целлюлозно-бумажных комбинатов. «Офсетной бумаги (в том числе офисной) у нас не хватает примерно 20% от потребностей рынка, — дал он оценку, — мелованной не хватает приблизительно 60%. По картону нехватка составляет около 40-50%, по этикеткам и самоклеящейся бумаге, вероятно, дефицит доходит до 60%».