Производитель бумаги SvetoCopy уходит с российского рынка

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — сказано в заявлении Sylvamo.

В компании рассказали, что планируется завершить продажу Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области в ближайшее время. Оформление сделки начнется после одобрения совета директоров и разрешения правительства.