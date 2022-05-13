Производитель бумаги SvetoCopy уходит с российского рынка

Американская компания Sylvamo Corporation, производитель бумаги SvetoCopy, решила уйти из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовой отчет компании за первый квартал 2022 года.
«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — сказано в заявлении Sylvamo.
В компании рассказали, что планируется завершить продажу Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области в ближайшее время. Оформление сделки начнется после одобрения совета директоров и разрешения правительства.
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