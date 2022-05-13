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Производитель бумаги SvetoCopy уходит с российского рынка

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Американская компания Sylvamo Corporation, производитель бумаги SvetoCopy, решила уйти из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовой отчет компании за первый квартал 2022 года.

FotograFFF / Shutterstock.com

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — сказано в заявлении Sylvamo.

В компании рассказали, что планируется завершить продажу Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области в ближайшее время. Оформление сделки начнется после одобрения совета директоров и разрешения правительства.

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