Дефицит мелованной бумаги для книг, газет и журналов в России составит 40%. Это прогноз Минцифры

Как пишет РБК со ссылкой на оценку Минцифры, дефицит мелованной бумаги в России составит 40% от потребляемого объема. На основании каких данных были сделаны расчеты в министерстве не уточняют. В сложившихся условиях, считают в Минцифры, книжной индустрии придется перейти на отечественные сорта офсетной бумаги или переориентироваться на импорт из других регионов — прежде всего из Китая.

По оценкам члена правления Союза предприятий печатной индустрии Татьяны Ивановой, на мелованную бумагу приходится порядка трети от всех выпускаемых в России книг. Ее используют для печати наиболее дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, требующих высокой цветопередачи, газетной и журнальной продукции, а также рекламы. По последним данным Федеральной таможенной службы, импорт мелованной бумаги в 2022 году составил 636 тысяч тонн на общую сумму 601 миллион долларов.

Основным европейским поставщиком мелованной бумаги в Россию является Финляндия — оттуда приходит 42% всего импорта. Далее следуют Германия (10%) и Швеция (8%). Доля Китая по итогам 2020 года составила около 16%. В России такую бумагу производят компании «Кама» и «Илим», которые суммарно занимают 15-20% сегмента рынка. Что касается офсетной бумаги, на которую советуют переходить в Минцифры, ее производство в стране составляет 890 тысяч тонн в год.