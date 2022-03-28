В Минпромторге объявили, когда в России стабилизируются поставки офисной бумаги

В России пообещали стабилизировать ситуацию с поставкой офисной бумаги к середине апреля. В Минпромторге заявили, что дефицита на эту продукцию не будет.
В ведомстве отметили, что спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями. Сейчас в стране функционируют три крупных производителя, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию за рубеж. Поэтому недостатка этого товара не будет.
«С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», — пояснили в Минпромторге.
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