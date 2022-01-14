Мексика отменила все ограничения по коронавирусу на въезд для туристов

В самой Мексике почти нет ограничений по коронавирусу, одно из основных — ношение масок в общественных местах. Теперь власти отказались и от анкеты Vuela Seguro, заполнение которой было обязательно для получения QR-кода.

Как объяснил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопеса-Гателла, анкета не показала эффективности в борьбе с распространением коронавирусавируса, а только создавала дополнительные сложности для пассажиров и авиакомпаний.

Ограничения на полеты в Мексику Россия сняла в ноябре 2021 года. Три раза в неделю «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Москвы в Канкун — по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, выездной туристический поток по итогам 2021 года составил около 7,5 миллиона россиян — на 40% меньшем, чем до начала пандемии. Мексика стала одной из 16 стран-лидеров по спросу на путешествия среди россиян. В 2019 году по этим же направлениям турпоток составлял 12,7 миллиона.