Детская заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла в 8 раз после новогодних праздников

После новогодних праздников несовершеннолетние петербуржцы стали заболевать коронавирусом в восемь раз чаще. Об этом сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
Наталия Башкетова
Глава Роспотребнадзора по Петербургу — о росте заболеваемости коронавирусом среди детей, цитата по «Интерфаксу»:
С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости. У нас заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз.
Основные группы, которые вносят большой вклад в заболеваемость детского населения — это как раз 7-14 и 15-17 лет, поскольку эти дети активно посещают образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, […] занимаются в различного рода секциях, особенно учащиеся колледжей и техникумов.
Напомним, накануне в Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу, в большинстве своем касающиеся несовершеннолетних. В частности, на дистанционный формат переходят все дополнительные занятия, которые проходят за стенами школ. Это касается и государственных, и частных программ.
Также в Петербурге увеличивают число коек для детей, заболевших коронавирусом. Перепрофилирован под работу с COVID-19 хирургический корпус детской больницы №5 имени Филатова.
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