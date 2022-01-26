18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Петербурге увеличивают число коек для заболевших коронавирусом детей

Поделиться:

В Петербурге увеличивают число коек для детей, заболевших коронавирусом. Перепрофилирован под работу с COVID-19 хирургический корпус детской больницы №5 имени Филатова.

Shutterstock.com

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в детской городской клинической больнице №5 имени Филатова на Бухарестской улице число коек для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее выросло до 611. Утром во вторник, 25 января, прием инфекционных больных начал хирургический корпус.

«На основании распоряжения комитета по здравоохранению от 21.01.2022 №24-р с 24 января 2022 года наш стационар приостанавливает плановую госпитализацию и полностью переходит на прием пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний», — говорится в сообщении больницы.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комздрава, в ближайшее время больница будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Напомним, в Петербурге новый вариант коронавируса «омикрон» уже является доминирующим — только за последние сутки в городе выявили около 500 заболевших. Власти перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: