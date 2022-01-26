В Петербурге увеличивают число коек для заболевших коронавирусом детей

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в детской городской клинической больнице №5 имени Филатова на Бухарестской улице число коек для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее выросло до 611. Утром во вторник, 25 января, прием инфекционных больных начал хирургический корпус.

«На основании распоряжения комитета по здравоохранению от 21.01.2022 №24-р с 24 января 2022 года наш стационар приостанавливает плановую госпитализацию и полностью переходит на прием пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний», — говорится в сообщении больницы.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комздрава, в ближайшее время больница будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Напомним, в Петербурге новый вариант коронавируса «омикрон» уже является доминирующим — только за последние сутки в городе выявили около 500 заболевших. Власти перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах».