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В Петербурге за сутки выявили около 500 случаев заболевших с «омикроном»

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В Петербурге за сутки зарегистрировали 478 случаев заражения «омикроном». Такие данные приводят в управлении Роспотребнадзора по городу.

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«Всего на 25 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что всех пациентов с «омикроном» изолировали либо госпитализировали по медицинским показаниям в инфекционные стационары. По каждому отдельному случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливают и обследуют всех контактировавших с заболевшим.

Напомним, Правительство Петербурга изменило в «коронавирусное» постановление №121. В нем ужесточили некоторые ограничения из-за «омикрона». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В основном новые ограничения касаются детей и школьников.

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