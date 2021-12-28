Анастасия Пилипенко, адвокат

привилась в Сербии вакциной Pfizer

В конце прошлого года я привилась «Спутником V», а затем, летом, прошла ревакцинацию «Спутником Лайт». Однако даже через нескольких недель после получения бустера анализы не показывали повторного роста антител (напротив, они упали ниже 100 BAU/мл). Я поискала информацию, что делать в этой ситуации: врачи рекомендуют привиться препаратом с иным принципом действия.

Я пыталась поймать «КовиВак», но в Петербурге это оказалось невозможно: во всех клиниках, которые я обзванивала, его не было. Тогда я посмотрела, где можно сделать прививку за рубежом. Свой выбор остановила на Сербии, потому что для поездки не нужна была виза, а вакцинацию проводят бесплатно всем иностранцам, остановившимся в одном из крупных отелей (для этого гостиница должна участвовать в специальной программе по вакцинному туризму).

В Белград прилетела из Москвы (была там по делам) прямым рейсом. Специально забронировала себе три ночи в гостинице, на случай побочек.