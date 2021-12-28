В России все больше людей пытаются получить одобренную в ЕС вакцину от коронавируса. Причины тому могут быть разными: от недоверия к отечественным препаратам до желания путешествовать по миру. Еще больший интерес к этой теме возник после того, как получившим иностранные прививки пообещали выдать QR-коды. Рассказываем истории трех петербуржцев, отправившихся за границу за иностранной вакциной.
Анастасия Пилипенко, адвокат
привилась в Сербии вакциной Pfizer
В конце прошлого года я привилась «Спутником V», а затем, летом, прошла ревакцинацию «Спутником Лайт». Однако даже через нескольких недель после получения бустера анализы не показывали повторного роста антител (напротив, они упали ниже 100 BAU/мл). Я поискала информацию, что делать в этой ситуации: врачи рекомендуют привиться препаратом с иным принципом действия.
Я пыталась поймать «КовиВак», но в Петербурге это оказалось невозможно: во всех клиниках, которые я обзванивала, его не было. Тогда я посмотрела, где можно сделать прививку за рубежом. Свой выбор остановила на Сербии, потому что для поездки не нужна была виза, а вакцинацию проводят бесплатно всем иностранцам, остановившимся в одном из крупных отелей (для этого гостиница должна участвовать в специальной программе по вакцинному туризму).
В Белград прилетела из Москвы (была там по делам) прямым рейсом. Специально забронировала себе три ночи в гостинице, на случай побочек.
Прививают иностранцев в Белграде в местном выставочном центре (Bulevar vojvode Mišića 14) в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 15. На выбор было четыре вакцины: Pfizer (его я и выбрала), Astrozeneca, Sinofarm и «Спутник V», а «Модерны» и Johnson & Johnson не было. Кстати сказать, хотя Сербия использует «Спутник V», российские сертификаты о вакцинации там не принимаются. Поэтому перед поездкой придется сдавать ПЦР-тест.
Для получения прививки надо взять с собой загранпаспорт и направление из отеля (его можно получить прямо при заселении, просто скажите, что хотите прививку — сотрудники знают, что делать). Уже на месте вам дадут анкету (она довольно простая) и зарегистрируют. На все про все уходит 10 минут. Можно посидеть полчаса после вакцинации, но если захотите уйти сразу, никто держать не будет. Единственной побочкой была боль в руке, поэтому оставшиеся три дня можно было гулять по Белграду.
Второй раз я прилетела через три недели, в середине декабря, прямым рейсом из Петербурга. Никакого подтверждения из отеля у меня теперь не спрашивали, только справку о получении первой дозы (вероятно, приезжая за вторым уколом, можно остановиться где угодно, хоть у знакомых). Гостиницу забронировала только на одну ночь, поскольку сильных побочек не ожидала (и была права: как и в первый раз у меня только болело несколько дней плечо).
Второй этап вакцинации прошла по той же процедуре, что и первый: только кололи в другое плечо и выдали справку о завершении вакцинации. Важно! Это еще не COVID-паспорт. Это документ, который нужно конвертировать в зеленый сертификат (он так и называется: Green Certificate). Получить Green Certificate можно двумя способами. Первый: на сербском аналоге Госуслуг (зарегистрироваться там может кто угодно, просто по адресу электронной почты), но формирование документа займет пару дней. Второй: сертификат можно получить сразу же в аэропорту Белграда, в отделении почты. Там все происходит сразу же. Я летела назад через Франкфурт-на-Майне и уже смогла воспользоваться своим документом в кафе. При этом он не является европейским сертификатом, он именно приравнивается к нему (если для кого-то это важно).
Если говорить о деньгах, то первый перелет у меня отнял примерно 15 тысяч (за билеты в оба конца). Отель обошелся в 4 тысячи за ночь. Второй раз самолет вышел в 18 тысяч, а гостиница — в 3 тысячи за ночь.
Алексей Ордынец, владелец магазина часов
привился в Молдавии вакциной Johnson & Johnson
Европейская прививка мне нужна был для свободных поездок по Европе и миру. На одном «Спутнике V» (он у меня тоже есть) сейчас тяжело передвигаться по планете.
Страну для вакцинации искал долго: нужно было место, где колют односоставный Johnson & Johnson (чтобы не тратиться на две поездки или не жить за границей три недели). Во-вторых, нужна была легкодоступная страна с прямыми рейсами и желательно, куда бы пускали без виз. Ну и, конечно, чтобы прививку делали нерезидентам. В конечном итоге остановился на Молдавии, там все эти факторы совпали.
Купили с товарищем билет на самолет до Кишинева, прибыли на место, и тут начались наши приключения. Условия менялись по несколько раз на дню. То вакцина кончалась, то ее обещали завтра, то еще что-то. В один из дней мы пришли в главный центр вакцинации, перед нами в очереди мужчина запросил Johnson, у него взяли паспорт, мы уже обрадовались. Однако когда дошло до нас, нам сказали, что поступило распоряжение: прививать только молдаван.
Мы взяли машину и начали ездить по разным городам и деревням, обращались в клиники, больницы, в разные учреждения. Даже заехали в непризнанную республику Приднестровье, но и там прививку сделать не удалось. Наконец, мы решили пойти на небольшую хитрость.
Дело в том, что согласно официальному распоряжению властей вакцину могли получить не только граждане, но и те, кто имеет вид на жительство, рабочую визу, а также те, кто прибыл с гуманитарными и религиозными целями. Мы попробовали узнать, можем ли мы получить какой-то документ паломника: весь день искали в интернете, как это сделать. Наконец, сидя в одной кафешке в деревне километрах в сорока от Кишинева, мы позвонили в главную епархию Молдавии, честно признались, что хотим получить документ, чтобы привиться от коронавируса. Там очень удивились, но потом нашу смекалку оценили и сказали приезжать. Мы мигом прыгнули в машину и поехали в столицу.
В приемной митрополита тоже немного растерялись, потом пошли нам навстречу. Уже через 20 минут мы вышли с красивыми документами на молдавском, что мы с благословения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира прибыли в страну с паломническими целями.
Рассыпавшись в благодарностях, пошли в главный Центр вакцинации, где буквально за полчаса получили прививку. Нам дали уже готовый европейский сертификат с QR-кодом — мы проверили, он пробивается во всех европейских приложениях. Побочки были, но чуть слабее, чем от «Спутника V». Ночь потемпературили, наутро все было хорошо.
В общей сложности по деньгам вышло недорого. Самолет: около 7 тысяч на человека в оба конца. Жилье на три ночи: около 6-7 тысяч, аренда машины обошлась еще в 7 тысяч. Еда и отдых в стране дешевые, так что тысяч за 20-25 можно все сделать «под ключ».
Кирилл Артеменко, генеральный директор медиакомпании «Бумага»
привился в Хорватии вакциной Johnson & Johnson
Год назад я привился «Спутником V», у меня выработались антитела, которые держались и не снижались до критического уровня. Летом у меня было два плотных контакта с зараженными и я не заболел, поэтому страшно благодарен «Спутнику» и думал дальше им ревакцинироваться.
Но осенью мне нужно было поехать в одну из стран ЕС, для нормального нахождения в которой требовалась одобренная ЕС вакцина. Меня пригласили выступить на конференции про медиа. Я стал смотреть в сторону Эстонии, но очень скоро стало понятно, что полулегальная схема, по которой иностранцы могли там получить одобренную ЕС вакцину, к осени перестала работать.
Я стал разбираться, в какой стране можно было быстро и без кипы дополнительных бумаг получить признанную в ЕС вакцину. Почитав Форум Винского (который рекомендую как лучший источник знаний про путешествия и прививки), я решил, что Хорватия — это самый простой вариант. В Загреб летают прямые рейсы из Москвы, а вакцинация иностранцев не требует оформления местного страхового номера или каких-то еще сложных процедур.
Мы с женой полетели туда в понедельник, сняли квартиру на три дня. Планировали сразу же привиться, на следующий день пережить побочки и на третий улететь. Однако когда мы прилетели, в пункте вакцинации уже не осталось нужного препарата. Поэтому мы поехали ночевать и вернулись на следующий день около полудня. На этот раз все было в порядке.
Как все организовано? Пункт оборудован в помещении типа школьного класса, на парте разложены всевозможные вакцины. Мы выбрали однокомпонентный Johnson & Johnson, чтобы не тратить время и деньги на вторую поездку. Тебе выдают справку о том, что ты выбрал такой-то препарат, делают прививку, ты ждешь 15 минут и потом уходишь. Похоже на то, как все это происходит в России.
Побочки мы испытали, но легче, чем от «Спутника». Ночью после укола как будто была небольшая температура, на следующий день — ватная голова, а к вечеру уже все прошло.
Сертификат я получил через 15 дней. Для этого было необходимо написать на электронную почту, которую сообщили при прививке. Буквально через 20 минут прислали документ в формате PDF с QR-кодом, который при сканировании через европейское приложение выдает подтверждение о прививке одобренной вакциной.
На всю поездку ушло порядка 40 тысяч на одного человека, включая самолет и аренду квартиры. Самое смешное, что для той цели, для которой я делал эту прививку, я в итоге ее не использовал: та самая конференция по медиа перенеслась на весну 2022 года. Однако я опробовал сертификат в Греции, куда ездил в отпуск в ноябре. Он работает, хотя у некоторых вызывал удивление, мол, почему русский идет с европейским сертификатом, некоторые даже думали, что «Спутник» официально признали в Европе.
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