Вирусолог центра Гамалеи предположил, что пандемия коронавируса закончится со штаммом «омикрон»

Пандемия коронавируса может закончиться на штамме «омикрон». Такой прогноз дал вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет «РИА Новости».
По мнению Альтштейна, потребуется время для оценки заразности новой мутации коронавируса. «Дельта, например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было», — отметил он.
Эксперт также рассказал, что заболевание, вызванное новым вариантом, протекает легче. На сегодняшний день не было ни одной жертвы. Это можно объяснить большим количеством мутаций в S-белке, уточнил он.
Однако о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда летальность коронавируса будет сравнима с этим показателем у гриппа, считает вирусолог. По его словам, пока омикрон не производит впечатление вируса со страшными последствиями.
Напомним, ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
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