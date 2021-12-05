Вирусолог центра Гамалеи предположил, что пандемия коронавируса закончится со штаммом «омикрон»

По мнению Альтштейна, потребуется время для оценки заразности новой мутации коронавируса. «Дельта, например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было», — отметил он.

Эксперт также рассказал, что заболевание, вызванное новым вариантом, протекает легче. На сегодняшний день не было ни одной жертвы. Это можно объяснить большим количеством мутаций в S-белке, уточнил он.

Однако о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда летальность коронавируса будет сравнима с этим показателем у гриппа, считает вирусолог. По его словам, пока омикрон не производит впечатление вируса со страшными последствиями.