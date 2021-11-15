«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — заявил Гинцбург. Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, глава Центра имени Гамалеи заверил: «Абсолютно никаких».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что причина новых вспышек коронавируса в стране в том, что граждане не проходят ревакцинацию. Он обращал внимание на важность своевременной ревакцинации и ранее — например, в ходе онлайн-встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в стране желательно довести до 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 миллиона человек и ревакцинировать 9 миллионов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов, в Москве — 1 миллион 895 тысяч, в Петербурге — 751 тысячу, в мире — 253 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».