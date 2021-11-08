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В Роспотребнадзоре рассказали об изменениях симптомов коронавируса. Они стали чаще напоминать грипп и ОРВИ

Симптомы коронавируса изменились и стали чаще напоминать грипп и ОРВИ. У большинства заболевших встречаются насморк и боль в горле, тогда как с потерей обоняния и вкуса пациенты сталкиваются все реже. 

Фото: Shutterstock.com

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Также Пшеничная отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления. Кроме того, у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 834 тысячи, в Москве — 1 миллион 866 тысяч, в Петербурге — 733 тысячи, в мире — 49 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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