«Ждать спада раньше декабря не имеет смысла»: как развивается четвертая волна COVID-19 в Петербурге

Правда, что городские больницы вновь переполнены из-за коронавируса, и почему мы не добились того-самого коллективного иммунитета? «Собака.ru» рассказывает, что известно о четвертой волне пандемии COVID-19 в Петербурге и о том, когда она закончится.
Как растет распространение COVID-19 этой осенью?
Коронавирусную инфекцию ежедневно диагностируют более чем у 2 тысяч человек, а коэффициент ее распространения, по данным комздрава, уже на 25 % превышает норму. В общей сложности 30 тысяч петербуржцев болеют COVID-19 прямо сейчас — если верить официальной статистике.
«[Четвертая] волна, безусловно, началась. На самом деле, это произошло в самом начале сентября. Поначалу были сомнения, новая ли это полноценная волна или кратковременная флуктуация. Сейчас совершенно очевидно, что рост заболеваемости не тормозится. Более того, скорость [распространения вируса], скорее, растет, чем падает», — рассказал «Собака.ru» Анатолий Куприянов, кандидат биологических наук и сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru. Напомним, ученый создал портал, на котором публикует независимую статистику по заболеваемости в Петербурге.
Больницы опять переполнены?
Как сообщил источник «Собака.ru» в медицинских структурах города, количество госпитализаций в сентябре резко возросло. «Почти в 2 раза за месяц выросло число госпитализаций с COVID-19 и подозрением на COVID-19 по городу», — отметил собеседник редакции.
Маркер тяжести каждой новой волны — загруженность больниц. Сейчас под «ковид» отдано 6,8 тысяч мест в 16 стационарах города, но 26% коек пока свободно. Та же Мариинская больница, которую превращают в инфекционный госпиталь в самые сложные периоды пандемии, пока работает в штатном режиме. «К перепрофилированию не готовимся», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе.
«По сравнению с августом число вызовов выросло в несколько раз, но их ещё не так много, — рассказал гендиректор частной службы скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах. — Долгих очередей у стационаров, к счастью, пока нет».
Когда ждать спада заболеваемости?
Врач службы неотложной помощи Фрунзенского района (имя и фамилию пожелала оставить неизвестными — Прим. ред.) отмечает, что осенний рост заболеваемости COVID-19 медиков не удивляет: они морально к нему готовились, брали отпуска во время летнего затишья пандемии. «Пока ситуацию нельзя назвать критической, но, вероятно, заболеваемость будет только расти», — добавляет врач, ежедневно приезжающая на вызовы из-за коронавируса.
Скорую медицинскую помощь можно вызвать по телефонам: 03 или 103 (с мобильного). Если вам нужна неотложная помощь, то список телефонов с указанием районов можно найти здесь.
Сколько будет длиться такой рост заболеваемости? «Длительность новой волны предсказывать, конечно, трудно — мы находимся в довольно ранней ее фазе, а любые прогнозы обретают определенность, когда мы достигаем пика волны. Пока мы от этого максимума далеки, — отмечает биолог Анатолий Куприянов. — По имеющимся данным пока можно сказать, что ожидать спада заболеваемости раньше середины декабря не имеет смысла».
А как же коллективный иммунитет и вакцинация?
Ориентировочно, чтобы забыть про коронавирус, необходим коллективный иммунитет на уровне 80-90% популяции в Петербурге. «А где их взять? — продолжает Анатолий Куприянов. — Мы не знаем, сколько человек переболело, но по-видимому, около 60-70% населения. Есть еще около 30% привитых, но эти множества пересекаются. Плюс не у всех переболевших и привитых вообще формируется иммунитет, а многие болели или привились давно и он мог ослабнуть».
Биолог также отмечает, что существующие ныне штаммы коронавируса, в частности вариант «Дельта», имеют очень высокую заразность. Они позволяют инфицированному передать вирус куда большему количеству людей, до того как он сам почувствует недомогание, чем это было во времена более ранних вариантов. По данным Роспотребнадзора, в сентябре 2021 года на вариант «Дельта» приходилось 97% всех штаммов, которые циркулируют на территории России.
Текст: Катерина Резникова, Константин Крылов.
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