«Ждать спада раньше декабря не имеет смысла»: как развивается четвертая волна COVID-19 в Петербурге

А как же коллективный иммунитет и вакцинация?

Ориентировочно, чтобы забыть про коронавирус, необходим коллективный иммунитет на уровне 80-90% популяции в Петербурге. «А где их взять? — продолжает Анатолий Куприянов. — Мы не знаем, сколько человек переболело, но по-видимому, около 60-70% населения. Есть еще около 30% привитых, но эти множества пересекаются. Плюс не у всех переболевших и привитых вообще формируется иммунитет, а многие болели или привились давно и он мог ослабнуть».

Биолог также отмечает, что существующие ныне штаммы коронавируса, в частности вариант «Дельта», имеют очень высокую заразность. Они позволяют инфицированному передать вирус куда большему количеству людей, до того как он сам почувствует недомогание, чем это было во времена более ранних вариантов. По данным Роспотребнадзора, в сентябре 2021 года на вариант «Дельта» приходилось 97% всех штаммов, которые циркулируют на территории России.