Все говорят о препарате «Молнупиравир», который подавляет коронавирус. Он правда сможет победить пандемию?

Что такое «Молнупиравир» и как он рабоатет?

«Молнупиравир» — это новый противовирусный препарат, призванный предотвратить тяжелое течение коронавируса у пациентов. Он был разработан специалистами Университета Эмори (США) и в последствии приобретен фармкомпанией Merck.

Он представляет собой аналог рибонуклеозида — частицы, из которой состоит РНК вируса. Лекарство встраивается в геном возбудителя болезни, нарушая процесс репликации, проще говоря размножения. Благодаря этому количество вирусных частиц в теле человека не растет, и они перестают распространяться по организму.

Важное преимущество «Молнупиравира» заключается в том, что он выпускается в форме таблеток. Заболевший без проблем сам сможет принять его после появления первых симптомов, в то время как ряд других противовирусных препаратов, применявшихся при лечении COVID-19, необходимо вводить с помощью капельницы.