Все говорят о препарате «Молнупиравир», который подавляет коронавирус. Он правда сможет победить пандемию?

В США создано новое вещество, получившее название «Молнупиравир» в честь молота скандинавского бога Тора (Мьельнира). Исследования, в частности независимые испытания проведенные в Индии, показывают, что препарат способен эффективно препятствовать размножению коронавируса, снижая риск тяжелого течения болезни и заражения других людей. Редакция «Собака.ru» вместе с врачом-инфекционистом больницы им. С.П. Боткина Дарьей Авдошиной подготовила разбор того, что известно о лекарстве.
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Что такое «Молнупиравир» и как он рабоатет?
«Молнупиравир» — это новый противовирусный препарат, призванный предотвратить тяжелое течение коронавируса у пациентов. Он был разработан специалистами Университета Эмори (США) и в последствии приобретен фармкомпанией Merck.
Он представляет собой аналог рибонуклеозида — частицы, из которой состоит РНК вируса. Лекарство встраивается в геном возбудителя болезни, нарушая процесс репликации, проще говоря размножения. Благодаря этому количество вирусных частиц в теле человека не растет, и они перестают распространяться по организму.
Важное преимущество «Молнупиравира» заключается в том, что он выпускается в форме таблеток. Заболевший без проблем сам сможет принять его после появления первых симптомов, в то время как ряд других противовирусных препаратов, применявшихся при лечении COVID-19, необходимо вводить с помощью капельницы.
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На какой стадии находится испытания препарата?
«Молнупиравир» показал свою эффективность во время доклинических испытаний на животных, в частности на хорьках, и был допущен до исследований на людях. В марте 2021 было объявлено об успехе уже второй фазы клинического исследования препарата, после чего начался поиск добровольцев для третьей.
Для нее планировалось отобрать 1300 взрослых пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и хотя бы одним из факторов риска тяжелого течения болезни: ожирением, пожилым возрастом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
К августу в третьей фазе успели принять участие около 700 человек. Однако результаты, полученные благодаря им, оказались столь убедительными, что Независимый комитет по мониторингу данных и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предложили прекратить набор новых пациентов.
Что мы знаем о его эффективности «Молнупиравира»?
Согласно данным исследований, препарат оказался эффективен против всех наиболее распространенных штаммов COVID-19: дельта, гамма и мю. На сегодняшний день варианты с этими штаммами составили почти 80% оцененных в исследовании случаев.
По данным промежуточного анализа третьей фазы исследований препарат вполовину снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса. Только 7.3% пациентов, получавших «Молнупиравир» попали в больницу или скончались. В группе, получавшей плацебо таких было 14,1%.
При этом важно отметить: проведенные исследования дают нам основания утверждать, что препарат улучшает течение болезни у пациентов легкого и умеренного течения болезни.
Что известно о безопасности препарата?
По утверждению разработчиков, все необходимые исследования возможной токсичности препарата были проведены и они не дали оснований отказаться от дальнейших исследований.
Что же касается побочных эффектов, то лишь 1,3% участников испытаний прекратила прием «Молнупиравира» из-за нежелательных явлений. При этом в группе принимавших плацебо от таблеток из-за «побочек» отказались 3,4%.
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Когда препарат можно будет купить?
Производитель обещает произвести 10 миллионов курсов препарата к концу 2021 года, и еще больше за 2022 год. Также было заключено соглашение с правительством США, в соответствии с которым будет поставлено около 1,7 миллионов курсовых доз «Молнупиравира». Сходные договоры есть и с другими странами.
Однако поставки препарата начнутся только после получения соответствующих разрешений от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и аналогичных ведомств других государств. Когда они будут выданы сказать пока сложно.
Спасет ли «Молнупиравир» мир от коронавируса?
Дать на этот вопрос однозначный ответ сложно. Возможно, коронавирус в той или иной форме останется в человеческой популяции навсегда. Тем не менее, развитие противовирусных препаратов наряду с вакцинацией является важным шагом для борьбы с пандемией.
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