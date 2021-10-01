Рост заболеваемости COVID-19 в России продлится до конца декабря. Но локдаун в стране объявлять не планируют

Оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки наибольшее с 19 июля (24 522), всего в стране за время пандемии выявлено более 7,5 миллиона случаев коронавируса. Тимаков предсказал, что волна заболеваемости (от роста до снижения) займет 5-6 месяцев, а подъем заражения будет идти до конца декабря.

Но это не значит, что в стране объявят новый локдаун, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также обратила внимание, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России наступает сложный период. Она призвала россиян соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии, и сделать прививку.

Напомним, текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой. Следующие же волны будут переноситься легче, так как переносить заболеванием в тяжелой форме будут реже. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

А в Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу мест для пациентов с коронавирусом. Всего там установили дополнительно 989 коек. В комздраве подчеркнули, что в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме.