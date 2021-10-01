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Инфекционист: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой

Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой. Она продлится полгода, ситуация сможет стабилизироваться только к середине декабря. Следующие же волны будут переноситься легче, так как переносить заболеванием в тяжелой форме будут реже. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

NickolayV / Shutterstock.com

Евгений Тимаков

Педиатр-инфекционист — о текущей волне коронавируса в России, цитата по ТАСС:

Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается.

В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 535 тысяч, в Москве — 1 миллион 637 тысяч, в Петербурге — 622 тысячи, в мире — 233 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

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