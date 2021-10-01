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Здоровье

В Госпитале для ветеранов войн поставили почти тысячу коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге с 1 октября в Госпитале для ветеранов войн открыли почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом. Об этом «ДП» рассказали в комитете по здравоохранению города.

Фото: Shutterstock.com

Корпус медицинского учреждения на Народной улице развернул дополнительные места для больных с коронавирусной инфекцией. Всего там установили дополнительно 989 коек. В комздраве подчеркнули, что в стационаре-трансформере продолжат принимать пациентов в плановом режиме.

Сейчас в медучреждениях Петербурга, которые специализируются на помощи больным с коронавирусом, развернуто порядка достигло 5,8 тысячи. На лечении, по последним данным, находятся 5,1 тысяча человек.

Напомним, в России зафиксирован четвертый подряд рекорд по смертям от COVID-19 и максимум заражений за сутки — впервые с июля. Всего скончались 887 человек. За последние сутки заболевание диагностировано у 24 522 человек. 

Также Беглов заявил, что Петербург достиг рубежа в 1 миллион 600 тысяч полностью привитых от коронавируса горожан. Однако этого недостаточно — заболевание продолжает распространяться.

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