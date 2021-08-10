Сколько петербуржцев умирали от COVID-19 и каков процент горожан с антителами: результаты масштабного исследования ученых ЕУ

Один петербуржец из 100, заболевших коронавирусом, в итоге умирал от него. Такие данные опубликовали ученые Европейского университета совместно с коллегами из клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени Смородинцева. Редакция «Собака.ru» попросила соавтора работы директора Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, ассоциированного профессора АО "Полиметалл" Антона Барчука рассказать о методике подсчета, официальной статистике, а также о том, почему коллективного иммунитета не хватило для предотвращения третьей волны.
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David Bokuchava / Shutterstock.com
Расскажите о вашем исследовании летальности коронавируса? Как и когда вы его проводили?
Это продолжение нашего исследования, которое мы ведем с лета прошлого года. Мы объединили результаты всех четырех срезов, которые делали за прошедший год и посчитали летальность от коронавируса [в Санкт-Петербурге].
Какая у вас была методика?
Мы создали выборку людей из Петербурга путем случайного обзвона, интервью и приглашения на тест на антитела. Люди приходили, у них забирали кровь и проверяли на наличие антител. Всего мы опросили порядка 14 тысяч, а тесты сдали более 2 тысяч человек.
На основе данных опроса мы дополнительно сделали вывод, в чем отличие людей, которые после интервью приходили на тест, от тех, кто этого не делал. Люди, которые ранее делали различные тесты на ковид или за последние три месяца чувствовали симптомы болезни, куда более охотно соглашались прийти на наш тест.
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Фото: Shutterstock.com
Сколько этапов у вас было?
У нас было четыре среза. Первый — в начале лета 2020 года, потом в августе, потом еще осенью и последний — весной 2021 года.
Каковы сводные выводы вашего исследования?
Мы увидели, как в популяции растет количество людей, у которых есть антитела. К апрелю 2021 года этот показатель вырос до примерно 45%. Кроме того, мы смогли посчитать летальность коронавируса, которая составила порядка 1% для взрослого населения, или 0,86% если взять все население Петербурга. По моему мнению, это, конечно, много. Заметно больше, чем у гриппа, [с которым нередко сравнивают коронавирус].
Какие выводы можно сделать на основе цифр, которые вы получили?
Мы поняли, что, возможно, количества переболевших и вакцинированных к апрелю этого года хватало, чтобы каким-то образом контролировать эпидемию в Петербурге. Хватало до появления дельта варианта. Для него этой доли явно было недостаточно, что и вызвало третью волну в Петербурге.
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Alexander Chizhenok / Shutterstock.com
А насколько ваши данные соотносятся с официальной статистикой?
Официальной статистики по летальности нет. Мы использовали официальную статистику смертности и избыточной смертности. Вообще у нас есть несколько значений летальности, в зависимости от того, какие данные мы используем.
То есть, если мы берем официальную статистику смертности от коронавируса и данные об избыточной смертности, то можем увидеть серьезные отличия?
Эти данные нигде не сходятся. Часть смертей от ковида не включается в официальную статистику смертности. С другой стороны, избыточная смертность может состоять не только из смертей от ковида, но и из других смертей, которые случились из-за пандемии.
А можно ли на основании вашего исследования сказать что-то о вакцинации и ее роли в борьбе с пандемией?
В этом конкретном исследовании мы не изучали эффективность вакцинации. Единственное, что мы сейчас можем сказать — подавляющее большинство людей, которые сообщили, что прошли вакцинацию, сдало положительный тест на антитела. Хотя эффективность вакцинации должна изучаться все же в немного других исследованиях. Мы их проводим и в ближайшее время опубликуем.
Как вы планируете продолжать это исследование?
Мы планируем повторить наше исследование в сентябре, чтобы посмотреть, сколько людей имеют антитела в популяции сейчас.
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