Сколько петербуржцев умирали от COVID-19 и каков процент горожан с антителами: результаты масштабного исследования ученых ЕУ

Расскажите о вашем исследовании летальности коронавируса? Как и когда вы его проводили?

Это продолжение нашего исследования, которое мы ведем с лета прошлого года. Мы объединили результаты всех четырех срезов, которые делали за прошедший год и посчитали летальность от коронавируса [в Санкт-Петербурге].

Какая у вас была методика?

Мы создали выборку людей из Петербурга путем случайного обзвона, интервью и приглашения на тест на антитела. Люди приходили, у них забирали кровь и проверяли на наличие антител. Всего мы опросили порядка 14 тысяч, а тесты сдали более 2 тысяч человек.

На основе данных опроса мы дополнительно сделали вывод, в чем отличие людей, которые после интервью приходили на тест, от тех, кто этого не делал. Люди, которые ранее делали различные тесты на ковид или за последние три месяца чувствовали симптомы болезни, куда более охотно соглашались прийти на наш тест.