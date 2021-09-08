На портале пять графиков. Они обновляются ежедневно по мере поступления новых отчетов. Важным разделом на портале считается «Сводный инфографический отчет», где в виде графиков и комментариев собрана информация об основных показателях пандемии, агрегированная из разных источников.

В разделе «Критический анализ показателей эпидемической статистики» рассказывается, каким данным можно верить, а каким нет и как правильно интерпретировать официальную информацию.

По словам ученого, из графиков можно сделать вывод, что третья волна была либо такой же, либо в полтора раза сильнее второй. Из правительственной статистики этого не следует: согласно информации оттуда, третья волна была слабее.

Куприянов также анализирует число заболевших, госпитализированных и умерших за неделю и сравнивает данные с показателями предыдущей недели. За последние семь дней заболело на 7,3% больше людей, госпитализировано на 8,5% больше пациентов и умерло на 6,1% больше горожан, чем неделей ранее.

Напомним, новый рост заболеваемости коронавирусом в России произойдет осенью. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.