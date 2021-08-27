Инфекционист объяснила, от чего зависит уровень антител после вакцинации от COVID-19

Попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится, пояснила врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Она также посоветовала придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и не забывать о не менее чем часе щадящих физических нагрузок в день. Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19 или хорошо перенести вакцинацию.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Ее разработал новосибирский научный центр «Вектор». Ключевое отличие между данным препаратом и его предыдущей версией в технологической особенности производства.

Центр имени Чумакова, разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак», модифицирует препарат под новые штаммы. В частности, уже выделена мутация «дельта» — осталось только заменить ею вариант «альфа».

Ученые обнаружили антитело, способное противостоять всем наиболее опасным и распространенным штаммам коронавируса. Оно всего одно, зато какое: одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью, так и широким нейтрализующим действием.