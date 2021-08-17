В России скоро появится пятая вакцина от коронавируса. Ее появление анонсировала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России скоро появится пятая российская вакцина от коронавируса. Об этом она объявила на круглом столе «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

Она рассказала, что в стране уже есть четыре зарегистрированных вакцины и на подходе пятая. «Эта ситуация блокирует распространение вируса», - заявила Попова.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Ключевое отличие между данным препаратом и его предыдущей версией в технологической особенности производства. Глава центра Ринат Максютов в июле сообщал, что «ЭпиВакКорону-Н» планируют зарегистрировать в России в августе.

Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.