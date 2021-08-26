Минздрав: в России зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса

Препарат там значится, как «вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19». ЭпиВакКорона-Н» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Вакцина двухфазная, каждый компонент нужно вводить с интервалом не менее двух-трех недель.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Ключевое отличие между данным препаратом и его предыдущей версией в технологической особенности производства. Глава центра Ринат Максютов в июле сообщал, что «ЭпиВакКорону-Н» планируют зарегистрировать в России в августе.

Центр имени Чумакова, разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак», модифицирует препарат под новые штаммы. В частности, уже выделена мутация «дельта» — осталось только заменить ею вариант «альфа».

Ученые обнаружили антитело, способное противостоять всем наиболее опасным и распространенным штаммам коронавируса. Оно всего одно, зато какое: одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью, так и широким нейтрализующим действием.