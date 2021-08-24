Ученые обнаружили защищенное от всех штаммов коронавируса антитело. Оно всего одно, зато какое!

Исследование было проведено учеными Медицинской школы Вашингтонского университета. Они проверили 43 антител и выявили одно — SARS2-38 — способное противостоять всем наиболее опасным и распространенным штаммам коронавируса «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Также антитело эффективно в борьбе с несколькими безымянными вариантами — еще не описанными, но представляющими потенциальную угрозу.

По словам старшего автора исследования, доктора медицинских наук Майкла Даймонда, эффективность обнаруженного антитела обусловлена его уникальной способностью присоединяться к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной у разных мутаций коронавируса. Таким образом, если объединить SARS2-38 с другими антителами, можно добиться высокой защиты людей от вируса.

«Это антитело одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью [очень хорошо работает при низких концентрациях], так и широким нейтрализующим действием [работает против всех вариантов]. Вероятно, вирус будет продолжать развиваться. Наличие широко нейтрализующих эффективных антител, которые действуют индивидуально и могут быть объединены в пары для создания новых комбинаций, вероятно, предотвратит резистентность — формирование устойчивости инфекции к препаратам и антителам», — отметил Даймонд.