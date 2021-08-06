Как любовь к пиву отражается на нашем здоровье — 6 фактов от врача-уролога

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Photo by Marina Zaharkina on Unsplash.
Факт №1. Из-за пивных фитоэстрогенов мужчины страдают от проблем с эрекцией
Любовь к пиву влияет на уровень половых гормонов в организме. Дело в том, что в напитке содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов. На 1 литр пива — целых 36 миллиграммов.
По этой причине при регулярном потреблении пива в мужском организме происходят неприятные изменения, в том числе влияющие на качество эрекции. Порочный круг выглядит так: вырастает уровень эстрадиола, вместе с ним — уровень жировой массы в организме, вместе с ней — уровень фермента под названием ароматаза, трансформирующего «мужские» андрогены в «женские» эстрогены. Кроме того, любой алкоголь отражается на сперматогенезе — из-за своей токсичности ухудшает качество сперматозоидов и их подвижность.
Факт№2. Пиво сказывается на весе не только из-за своей калорийности
Те самые 36 микрограммов фитоэстрогена влияют на рельефы тела — у заядлых любителей пива расширяется таз, растет грудь, появляется тот самый «пивной живот». К тому же напиток блокирует рецепторы, ответственные за чувство насыщения — выпивая пиво по вечерам, вы параллельно потребляете больше еды, чем это было нужно. А если на следующий день еще и страдаете от похмелья, то прибавляете к опасным факторам гиподинамию — меньше двигаетесь и затрачиваете меньше калорий. По моим наблюдениям, последствия потребления пива откладывают отпечаток на внешности уже в районе 35-50 лет.
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Photo by Nicolas Solerieu on Unsplash.
Факт№3. Из-за мочегонного эффекта вы теряете витамины и микроэлементы
Растительные ингредиенты пива обладает мочегонным действием и усиливают так называемый диурез — объём образуемой мочи. Этот эффект неоднозначен. С одной стороны, некоторые исследования показали, что у любителей пива реже образуются камни в почках. Правда, этот «плюс» нивелируется тем, что почки, работая в усиленном режиме, выводят из организма не только токсины, но и витамины с микроэлементами. Их постоянная потеря может серьезно сказаться на общем самочувствии человека и качестве сна. И даже содержащиеся в пиве витамины группы В, никотиновая кислота, биотин и фолиевая кислота не спасут ситуацию.
Факт№4. При проблемах с желудком от пива лучше отказаться
Любой алкоголь влияет на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не лучшим образом — меняя его кислотность, увеличивая нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь. Этанол разрушает слизистый барьер желудка за счет угнетения синтеза простагландинов — они регулируют выработку желудочной слизи, усиливают перекисное окисление липидов клеточных мембран и желудочного эпителия, способствуя его воспалению. Кроме того, при потреблении алкоголя усиливается секреция соляной кислоты, которая также обладает повреждающим действием. При наличии хронических заболеваний ЖКТ — того же самого гастрита — потребление пива стоит сократить до минимума.
Факт№5. Удар для печени сопоставим с влиянием крепких напитков
Не секрет, что этанол повреждает гепатоциты — главные клетки печени. Кроме того, когда в организме присутствует много этанола, наступает нехватка алкогольдегидрогиназы — фермента, который его расщепляет. Но если в пиве меньше чистого спирта, чем в крепких напитках, значит удар для организма меньше? На самом деле, выпитые 2-3 литра пива вечером пятницы сопоставимы с половиной бутылки водки — повреждающий эффект для печени будет тем же.
Факт№7. Безалкогольное пиво тоже имеет проблемные ингредиенты в составе
Даже если в пиве нет этанола, в нем все равно присутствуют те самые фитоэстрогены, меняющие уровень половых гормонов, а еще кобальт, наносящий вред сердечно-сосудистой системе. Но по моему врачебному мнению, в случае с безалкогольным пивом риски для здоровья действительно меньше — если вы не приучили себя пить его каждый день в больших объемах.
Благодарим систему клиник МЕДИ за помощь в подготовке материала.
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