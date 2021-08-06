Как любовь к пиву отражается на нашем здоровье — 6 фактов от врача-уролога

Факт №1. Из-за пивных фитоэстрогенов мужчины страдают от проблем с эрекцией

Любовь к пиву влияет на уровень половых гормонов в организме. Дело в том, что в напитке содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов. На 1 литр пива — целых 36 миллиграммов.

По этой причине при регулярном потреблении пива в мужском организме происходят неприятные изменения, в том числе влияющие на качество эрекции. Порочный круг выглядит так: вырастает уровень эстрадиола, вместе с ним — уровень жировой массы в организме, вместе с ней — уровень фермента под названием ароматаза, трансформирующего «мужские» андрогены в «женские» эстрогены. Кроме того, любой алкоголь отражается на сперматогенезе — из-за своей токсичности ухудшает качество сперматозоидов и их подвижность.