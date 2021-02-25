Что действительно влияет на «мужское здоровье» и можно ли его прокачать — объясняет уролог

Не затягивайте обращение к врачу
Главное, что стоит знать о «мужском здоровье» — оно является отражением здоровья общего, и при наличии явных сбоев в организме потребность в сексе уходит на задний план. К сожалению, мужчины обращаются к врачам реже, чем женщины, часто приуменьшают симптомы недомогания и считают их незначительными. Типичный пример из урологической практики: пациент долгое время терпит боль в пояснице, указывающую на камни в почках, и запускает состояние до появления осложнений.
Проходите ежегодный чек-ап с 45 лет
Ежегодное обследование организма стоит проходить с 45 лет — если у вас нет хронических болезней, лишнего веса, заболеваний в семейном анамнезе. Что должно входить в чек-ап? Лабораторные исследования крови, УЗИ щитовидной железы, почек, органов брюшной полости и малого таза, анализы на скрытые инфекции, определение липидного спектра. Обращайтесь за обследованием в многопрофильные медицинские центры, где работает команда врачей: уролог, эндокринолог, кардиолог, терапевт, диетолог, хирург и другие специалисты.
Алексей Емельяненко — заведующий отделением урологии Американской Медицинской Клиники (@amclinic), действительный член Российского Общества урологов (РОУ) и Европейского общества урологов (EAU), эксперт в области малоинвазивных технологий лечения мочекаменной болезни.
Следите за весом
Основной совет для петербургских мужчин — следить за своим весом, при необходимости обсудить способы его снижения вместе с врачом. В мире бушует не только пандемия коронавируса, но и ожирения: по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — прим. Ред.) лишний вес имеют 70% взрослого населения, из них 30% — это тяжелые формы ожирения. Тот же «пивной живот» — это не просто классическое возрастное изменение, а проблемы для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, повышенные риски развития атеросклероза, сосудистых форм эректильной дисфункции, снижение уровня тестостерона.
Передвигайтесь не только в автомобиле
У каждого мужчины своя генетически заданная концентрация тестостерона — она определяет тип половой конституции и сексуальной активности После 27-30 лет уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, поэтому к 40-45 годам многие выбирают не свидание, а возможность выспаться. Хорошая новость: регулярная физическая активность не только контролирует вес, но и увеличивает уровень тестостерона в крови на 10-12%. Если к силовым тренировкам или сайклингу вы еще не готовы, начните с ежедневных часовых прогулок пешком.
Ищите безопасные способы борьбы со стрессом
Тяжелый и ответственный труд, стресс, контроль над эмоциями — еще одни типично мужские факторы риска проблем со здоровьем, а при хроническом дефиците отдыха и сна сохранять интерес к сексу крайне сложно. Для некоторых петербуржцев единственным и простым способом снятия стресса является алкоголь, однако стоит поискать инструменты, которые не будут настолько негативно влиять на эрекцию и качество спермы.
Найдите личного врача- уролога — чем раньше, тем лучше
Уролог должен обладать helicopter view — смотреть на вас системно, видеть за отдельными симптомами проявления конкретного заболевания. Например, если мужчина жалуется на плохое качество эрекции, а помимо этого имеет лишний вес, уратные соли в моче и высокое артериальное давление, врач должен сразу понять, что имеет дело с метаболическим синдромом. Кстати, лечение этого состояния также заключается и в изменении образа жизни.
Узнайте о возможностях заместительной терапии
Ухудшение работоспособности, постоянная усталость и уменьшение сексуального влечения могут быть признаками возрастного снижения уровня тестостерона. Заместительная гормональная терапия, восстанавливающая уровень половых гормонов, давно популярна среди женщин, а вот большинство петербуржцев-мужчин вообще ничего не знают о возможностях такой поддержки.
Найдите мотивацию к переменам
Большинство наших болезней связано с образом жизни: с тем, как мы питаемся и двигаемся, работаем и отдыхаем. Все мечтают о волшебной таблетке и быстрых результатах, но работают лишь мотивация к переменам и запас терпения. Если самостоятельно найти мотивацию не удается, в качестве коуча может выступать врач, к которому вы испытываете доверие.
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