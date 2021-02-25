Что действительно влияет на «мужское здоровье» и можно ли его прокачать — объясняет уролог

Следите за весом

Основной совет для петербургских мужчин — следить за своим весом, при необходимости обсудить способы его снижения вместе с врачом. В мире бушует не только пандемия коронавируса, но и ожирения: по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — прим. Ред.) лишний вес имеют 70% взрослого населения, из них 30% — это тяжелые формы ожирения. Тот же «пивной живот» — это не просто классическое возрастное изменение, а проблемы для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, повышенные риски развития атеросклероза, сосудистых форм эректильной дисфункции, снижение уровня тестостерона.

Передвигайтесь не только в автомобиле

У каждого мужчины своя генетически заданная концентрация тестостерона — она определяет тип половой конституции и сексуальной активности После 27-30 лет уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, поэтому к 40-45 годам многие выбирают не свидание, а возможность выспаться. Хорошая новость: регулярная физическая активность не только контролирует вес, но и увеличивает уровень тестостерона в крови на 10-12%. Если к силовым тренировкам или сайклингу вы еще не готовы, начните с ежедневных часовых прогулок пешком.

Ищите безопасные способы борьбы со стрессом

Тяжелый и ответственный труд, стресс, контроль над эмоциями — еще одни типично мужские факторы риска проблем со здоровьем, а при хроническом дефиците отдыха и сна сохранять интерес к сексу крайне сложно. Для некоторых петербуржцев единственным и простым способом снятия стресса является алкоголь, однако стоит поискать инструменты, которые не будут настолько негативно влиять на эрекцию и качество спермы.