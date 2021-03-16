5 дефицитных витаминов и микроэлементов, которые важно восполнять петербуржцу — объясняет эндокринолог

1. Витамин D
На самом деле не витамин, а стероидный гормон, вырабатывающийся в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Витамин D контролирует огромное количество процессов в организме, в том числе влияет на работу иммунной системы и эндокринных желез, его дефицит мешает усвоению других микроэлементов — например, кальция. Это важный маркер общего состояния здоровья: если у человека экстремально низкий уровень витамина D, это зачастую указывает на уже проявившие себя заболевания, в том числе аутоиммунные.
Недавно ученые Института физиологии имени И.П. Павлова РАН установили взаимосвязь между низким уровнем витамина D3 (холекальциферола) в организме и предрасположенностью к появлению и развитию аффективных расстройств у женщин в период менопаузы.
Подбирать необходимую дозировку я рекомендую вместе с врачом-эндокринологом и на основании лабораторных исследований — иногда важно проверить не только содержание самого витамина D, но и уровень кальция, а также паратиреоидного гормона. Мой опыт наблюдения за пациентами показывает, что нормализация одного лишь уровня витамина D уже повышает качество жизни, вызывает прилив сил и энергии.
2. Железо
В группу риска по дефициту железа можно отнести всех петербурженок — женщины теряют этот микроэлемент во время менструаций. Еще более напряженная ситуация у вегетарианок: ведь правильное гемовое железо содержится в красном мясе и продуктах животного происхождения.
Дефицит железа грозит ускоренным старением и нарушением когнитивных функций, отрицательно влияет на здоровье щитовидной железы и яичников — поэтому не восстановив уровень железа в организма, не стоит планировать беременность.
Многие считают, что уровень железа можно оценить по уровню гемоглобина в клиническом анализе крови. На самом деле эта информация еще ничего не говорит: для определения железодефицитной анемии необходимо также измерить уровень ферритина (маркер насыщенности организма железом — прим. Ред.), а также уровень сывороточного железа.
Я нередко встречаю пациенток с уровнем ферритина в 5-6 раз ниже нормы — конечно, это совершенно иное качество жизни, в том числе постоянное ощущение слабости и усталости. Поднять его уровень с помощью одного лишь изменения диеты не удастся — поэтому мы используем таблетированные, жидкие, а также внутривенные формы железа. При легких и средних формах анемии до инъекций дело, как правило, не доходит. Но если железо в таблетках по каким-то причинам не усваивается — например, из-за язвенного колита — то мы прибегаем к внутривенному способу введения.
3. Йод
Крайне важный микроэлемент, в котором нуждается ваша щитовидная железа, эндометрий, кишечник, головной мозг. Давно доказанный факт: дефицит йода во время беременности связан с врожденными пороками развития, снижением интеллекта у ребенка. Также йод влияет на здоровье молочных желез — мастопатия (образование кист в молочных железах — прим. Ред.) может быть проявлением недостаточности йода в организме женщины.
Помимо мастопатии на дефицит йода могут указывать воспалительные заболевания кишечника, сухость кожи, выпадение волос, нарушение памяти. Еще один необычный признак дефицита йода — истончение кончиков бровей.
Достаточно ли для насыщения организма йодом использовать йодированную соль? Нет, недостаточно. При производстве соли добавленный йод испаряется, и по итогу в продукте не так много этого микроэлемента.
4. Магний
Этот микроэлемент контролирует больше 350 процессов в организме, в том числе и его естественную детоксикацию — достаточное количество магния необходимо, чтобы наша печень правильно инактировала все вредные вещества. А еще этот микроэлемент — хедлайнер в работе нервной системы. Его дефицит может сказываться на качестве сна, эмоциональном состоянии и приводить к скачкам давления. Если человек с повышенным давлением вызывает скорую помощь, ему первым делом вводят магнезию внутривенно. С магнием нужно дружить: по возможности проверить его уровень в организме и подобрать правильные дозировки для восполнения дефицита. Кстати, можно не только пить таблетки, но и минеральную воду с магнием, а еще делать ванные с магниевой солью — этот магний усваивается и через кожу.
5. Омега-3
Почему Омега-3 называют незаменимыми жирными кислотами? Потому что они действительно незаменимы и выполняют множество функций в организме: контролируют уровень воспаления, влияют на работу головного мозга, профилактируют агрегацию тромбоцитов (которая может вести к образованию тромбов — прим. Ред.), помогают сохранять эластичность клеточных мембран.
Даже приверженцы средиземноморской диеты не всегда получают достаточное количество Омега-3 из рациона — что говорить о петербуржцах, не следящих за питанием. Лучший источник незаменимых жирных кислот — это дикая морская рыба, а вот лосось, выращенный на искусственных фермах и появляющийся в рационе жителя мегаполиса пару раз в месяц — это уже другая история. Взрослым пациентам я рекомендую ежедневно принимать 2 г Омега-3 — и даже больше. Точная дозировка может быть подобрана после анализа, который называется Омега-3 индекс.
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