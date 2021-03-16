5 дефицитных витаминов и микроэлементов, которые важно восполнять петербуржцу — объясняет эндокринолог

2. Железо

В группу риска по дефициту железа можно отнести всех петербурженок — женщины теряют этот микроэлемент во время менструаций. Еще более напряженная ситуация у вегетарианок: ведь правильное гемовое железо содержится в красном мясе и продуктах животного происхождения.

Дефицит железа грозит ускоренным старением и нарушением когнитивных функций, отрицательно влияет на здоровье щитовидной железы и яичников — поэтому не восстановив уровень железа в организма, не стоит планировать беременность.