«Жизненно важный фильтр»: 8 фактов о здоровье почек и том, как его не потерять — рассказывает врач-нефролог

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Этот парный орган (правая почка расположена несколько ниже левой), напоминающий бобы, прилегает к задней брюшной стенке под ребрами.
1. В течение дня почки фильтруют вашу кровь 36 раз
Почки — крайне важный орган мочевыделительной системы. Ежедневно они фильтруют около 180 литров крови, то есть за сутки весь ее объем в организме проходит через почки 36 раз. В одной почке содержится около одного миллиона фильтрующих элементов, при этом весит она всего-ничего — 110-200 граммов.
Почки регулируют водный баланс организма, фильтруют вредные вещества и токсины, в них происходит активация витамина D и высвобождение гормона, регулирующего уровень артериального давления. А еще они поддерживают в балансе уровень жизненно-важных электролитов в крови — калия, натрия и фосфора.
2. Почки могут выходить из строя
В этих случаях человека подключают к аппарату, фильтрующему кровь от вредных веществ — такие процедуры с использованием «искусственной почки» называются гемодиализом и перитонеальным диализом. Некоторые пациенты проходят через трансплантацию — почку возможно получить или от близкого родственника или от посмертного донора при совпадении по различным лабораторным параметрам.
В 2020 году в Петербурге провели 41 операцию по трансплантации почки.
Трансплантированная почка пересаживается не на место «неработающей» (как многие думают!), а в правую или левую подвздошную область (часть передней брюшной стенки — прим. Ред.).
3. Каждый десятый взрослый имеет хроническое заболевание почек
В настоящее время около 850 миллионов человек в мире страдают от различных типов заболеваний почек. Один из десяти взрослых в мире имеет хроническое заболевание почек (ХБП), которое является необратимым состоянием. Замедлить прогрессирование возможно, но привести почки к исходному состоянию — уже нет.
Заболевания почек в подавляющем числе случаев сопряжены с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что также формирует порочный круг.
У человека, заболевшего ХБП, могут возникнуть осложнения, далее болезнь развивается до терминальной стадии — в таком случае невозможно жить без диализной терапии или трансплантации почки. Так что задача каждого — предотвратить или как можно больше отсрочить прогрессирование заболеваний этого жизненно важного органа.
4. В группе риска — обладатели высокого артериального давления
Врачи-нефрологи выделяют основные и дополнительные факторы риска заболевания почек. К основным относятся:
- повышенное артериальное давление (и это цифры от 150/100, а не только 200/100);
- наличие сахарного диабета;
- заболевания сердца и сосудов;
- ожирение;
- семейная история ожирения, сахарного диабета или болезней сердца.
Дополнительные факторы риска:
- возраст старше 60 лет;
- прием обезболивающих (нестероидных противовоспалительных средств);
- наличие аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка;
- рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей;
- наличие камней в почках.
Но стоит помнить, что факторы риска — это всего лишь риск. Это всего лишь намек на то, что необходимо позаботиться о своем здоровье и регулярно сдавать кровь и мочу на анализы. Какие? Об этом чуть ниже.
5. Если моча изменила цвет, важно обратиться к врачу
А вот симптомы, которые должны заставить насторожиться и прийти к нефрологу: выраженная слабость; затруднение, болезненность при мочеиспускании; пенистость мочи; изменение цвета мочи (покраснение, помутнение); частые позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам; появление отеков — вначале чаще всего это отеки нижних конечностей, иногда вокруг глаз. В более тяжелых случаях присоединяется одышка, свидетельствующая о наличии жидкости в легких, жидкость может накапливаться в других полостях — животе, сердце, плевральной полости.
6. Для здоровья почек важно поддерживать правильный водный баланс
Вода — основной компонент организма: каждая клетка, ткань и орган нуждается в гидратации. Каждый день мы теряем часть воды при мочеиспускании, с потом и даже при дыхании. Чаще всего рекомендуется употреблять около 2-2,5 л воды в день, но это лишь условное значение. На самом деле существует много формул для расчета нормы потребления жидкости, одна из них — умножение 30 мл воды на кг массы тела. Если вы болеете ОРВИ или COVID-19, если вы столкнулись с инфекцией мочевыводящих путей или рвотой, количество употребляемой жидкости должно быть увеличено — во избежание дегидратации, которая может повлечь за собой острое повреждение почек.
7. Для оценки состояния почек важны эти шесть показателей
Во-первых,это уровень артериального давления. Высокое артериальное давление может повредить сосуды почек. Гипертоническая болезнь — вторая по частоте причина поражения почек после сахарного диабета. Есть множество рекомендаций по рекомендованным цифрам АД (с учетом множества факторов), но в большинстве случаев рекомендуется поддерживать его на уровне не выше 140/90 мм рт ст.
Во-вторых, клинический анализ крови: по нему можно сказать о наличии воспаления, уменьшении уровня гемоглобина, свидетельствующего об анемии, так часто выявляющейся у пациентов с хронической болезнью почек
В-третьих, уровень азотистых показателей — креатинина и мочевины. Они являются самыми доступными и показательными маркерами поражения почек.
Важно знать, что: креатинин — конечный продукт обмена белка. Он выделяется из организма через почки, а если их работа замедляется, то уровень креатинина в плазме крови увеличивается.
В-четвертых, скорость клубочковой фильтрации — она замеряется по формулам, также во многих лабораториях ее рассчитывают автоматически, учитывая уровень креатинина и возраст. Снижение скорости говорит о заболевании почек
В-пятых, уровень глюкозы крови, так как сахарный диабет очень часто приводит к развитию диабетической нефропатии
И наконец, общий анализ мочи — появление белка, крови, воспалительных клеток свидетельствует о патологии, требующей обследования. Также для скрининга существуют тест-полоски: с их помощью можно прямо в домашних условиях проверить отклонения в анализе мочи по индикаторам цвета.
8. А для поддержания их здоровья — все тот же правильный образ жизни
Для сохранения здоровья, в том числе почек, следует соблюдать простые принципы: регулярные занятия спортом, сбалансированная диета, контроль веса, адекватный водный баланс, регулярный контроль анализов, избегание употребления обезболивающих средств.
При первых признаках поражения почек, отклонении от анализов необходимо обратиться к врачу-специалисту — он проведет углубленное обследование и при необходимости назначит лечение. Здоровья вам и вашим почкам!
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