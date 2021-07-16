«Жизненно важный фильтр»: 8 фактов о здоровье почек и том, как его не потерять — рассказывает врач-нефролог

7. Для оценки состояния почек важны эти шесть показателей

Во-первых,это уровень артериального давления. Высокое артериальное давление может повредить сосуды почек. Гипертоническая болезнь — вторая по частоте причина поражения почек после сахарного диабета. Есть множество рекомендаций по рекомендованным цифрам АД (с учетом множества факторов), но в большинстве случаев рекомендуется поддерживать его на уровне не выше 140/90 мм рт ст.

Во-вторых, клинический анализ крови: по нему можно сказать о наличии воспаления, уменьшении уровня гемоглобина, свидетельствующего об анемии, так часто выявляющейся у пациентов с хронической болезнью почек

В-третьих, уровень азотистых показателей — креатинина и мочевины. Они являются самыми доступными и показательными маркерами поражения почек.

Важно знать, что: креатинин — конечный продукт обмена белка. Он выделяется из организма через почки, а если их работа замедляется, то уровень креатинина в плазме крови увеличивается.

В-четвертых, скорость клубочковой фильтрации — она замеряется по формулам, также во многих лабораториях ее рассчитывают автоматически, учитывая уровень креатинина и возраст. Снижение скорости говорит о заболевании почек

В-пятых, уровень глюкозы крови, так как сахарный диабет очень часто приводит к развитию диабетической нефропатии

И наконец, общий анализ мочи — появление белка, крови, воспалительных клеток свидетельствует о патологии, требующей обследования. Также для скрининга существуют тест-полоски: с их помощью можно прямо в домашних условиях проверить отклонения в анализе мочи по индикаторам цвета.