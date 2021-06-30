Как понять, зависимы ли вы от алкоголя, или ваши отношения под контролем — объясняет нейропсихофармаколог

С чего начинается зависимость ?

На пути к зависимости немало верстовых столбов, а чтобы стать алкоголиком, не обязательно иметь физическую зависимость (описанную в четвертом пункте этого списка).

Люди начинают пить, потому что им нравится удовольствие, которое дарит алкоголь. Им нравится, что спиртное заставляет их испытывать необычные ощущения, веселит и кружит голову. Многие пьют, потому что алкоголь снимает нервозность и тревожность — типичный для этого наркотика эффект. Далее толерантность к алкоголю растет: организм адаптируется к его воздействию, он готов к нему, и вы можете выпить больше, не опьянев, — но теперь, чтобы достичь нужной степени эйфории, вам просто приходится пить еще. Как быстро разовьется толерантность, точно сказать нельзя (мы все разные), но обычно хватает нескольких дней сильного пьянства. Со временем алкоголь начинает отнимать все больше времени. Люди переносят в пабы практически все свое общение, каждую пятницу выбираются выпить с друзьями, с нетерпением ожидают возможности приложиться к бутылке. Они не пропускают мероприятий, где предполагается выпивка; алкоголь становится важной частью их жизни. По мере роста толерантности к алкоголю человек может приобрести от него физическую зависимость (хотя это случается не с каждым). Такое можно заподозрить, если после выпивки человек переживает синдром отмены: просыпается рано утром в тревоге и раздражении, его тошнит и трясет. По описанию это состояние напоминает похмелье, и так оно и есть — симптомы одинаковы.

Воронка алкогольной зависимости затягивает человека как раз в тот момент, когда он начинает пить, чтобы избавиться от симптомов синдрома отмены. Если после того, как вы уже выпили, для нормального функционирования вам нужно выпить снова — вы зависите от спиртного физиологически. Синдром отмены — физиологическое явление, доказывающее вашу зависимость.