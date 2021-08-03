«Спутник Лайт»: плюсы и минусы этой вакцины, чем она отличается от «Спутник V» и где в Петербурге ею можно привиться?

На этой неделе в Петербург поступила долгожданная для многих вакцина «Спутник Лайт». В кратком ликбезе «Собака.ru» рассказывает, почему она состоит из одного укола, через сколько дней формируются антитела, когда выдается сертификат о вакцинации и где в Петербурге ей привиться.
Чем «Спутник Лайт» отличается от старшего брата «Спутник V»?
Обе вакцины сделаны основе вектора аденовируса — того, что вызывает у человека ОРВИ. Однако «Лайт» — это по сути первый компонент того-самого «Спутник V» с аденовирусом Ad26 в составе.
В «Спутник V» сразу два аденовируса Ad26 и Ad25, которые вводятся поочередно. Такой состав подразумевает большую надежность вакцинации: если недавно вы перенесли встречу с одним из аденовирусов, собственная иммунная система может помешать работе вакцины — слишком рано перехватить ее частицы. «Спутник Лайт» создавался для расширения охвата вакцинацией, поэтому перестраховываться в составе не стали, а укол ставится единожды.
Напомним, что при создании обоих препаратов в геном аденовируса внесли несколько изменений. Во-первых, его лишили возможности размножаться в клетках, поэтому во время вакцинации вы не заражаетесь ОРВИ. Во-вторых, встроили в аденовирус ген S-белка коронавируса — именно благодаря этому в организме начинают вырабатываться антитела.
Что по поводу эффективности «Спутник Лайт»? Она меньше, чем у «Спутник V»?
Эффективность «Спутник Лайт» оценивают в 79,4% — на основании результатов программы массовой вакцинации. Много это или мало? Создатели вакцины заявляют: «Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Спутник Лайт эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи».
Что касается «Спутник V», то его заявленная эффективность — 91,4%. Вывод сделан на основании анализа данных третьей фазы клинических испытаний с участием 22,7 тысяч пациентов. Эффективность вакцины при тяжелых случаях заболевания COVID-19 оценивают в 100%.
«Спутник Лайт» уже прошел необходимые клинические испытания?
Две первые фазы исследований стартовали в январе 2021 года. Промежуточные результаты о эффективности «Спутник Лайт» были получены 10 марта, а 6 мая препарат зарегистрировали. Сейчас проходит третья фаза клинических испытания с участием 7 тысяч человек в России, ОАЭ, Гане и других странах мира. Она завершится в январе 2022 года. Данные о «Спутник Лайт» пока не обнародованы в международных научных журналах.
Через сколько дней после укола у меня сформируется иммунитет?
Антитела у привитых появляются в течение 28 дней после вакцинации. Длительность иммунитета пока не известна.
Сертификат о вакцинации вы получаете сразу после первого (и единственного) укола.
Кому не стоит прививаться «Спутник Лайт»?
Применение «Спутник Лайт» пока не разрешено для пациентов старше 60 лет — в отличие от «Спутник V». Остальные противопоказания сходятся — это гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. При обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – после нормализации температуры. Полная инструкция к «Спутник Лайт» будет издана после завершения клинических испытаний.
Стоит ли ревакцинироваться «Спутник Лайт» или применять его после COVID-19?
«Эта вакцина особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации», – заявили «Фонтанке» в Смольном.
При существующем иммунитете вакцинация стимулирует рост титра IgG-антител в 40 раз у 100% добровольцев на 10-й день после иммунизации — такие данные приводятся в сравнительной записке отечественных вакцин от COVID-19.
Как отмечала врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич, если вы болели (или были привиты) 8-12 месяцев назад — пока имеется консенсус, что ревакцинироваться можно и нужно.
Какие побочные эффекты ждут меня после вакцинации?
Те же, что от «Спутник V» и любой другой аденовирусной вакцины. Самый частый побочный эффект — непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, характеризующийся ознобом, повышением температуры, общим недомоганием и головной болью. А также болезненность и отечность в месте инъекций. Чтобы снизить их проявление, врачи рекомендуют использовать нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и антигистаминные препараты.
Где можно привиться «Спутник Лайт» в Петербурге?
Сейчас «Спутник лайт» прививают в более чем 100 пунктах вакцинации. Записаться на прививку можно по номеру 122, через сайт Горздрав или Госуслуги. Вид вакцины выбирается на месте или во время электронной записи — если поликлиника создала для этого отдельный раздел на портале. Адреса пунктов, в которые уже поступил «Спутник лайт», смотрите здесь.
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