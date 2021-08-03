«Спутник Лайт»: плюсы и минусы этой вакцины, чем она отличается от «Спутник V» и где в Петербурге ею можно привиться?

Чем «Спутник Лайт» отличается от старшего брата «Спутник V»?

Обе вакцины сделаны основе вектора аденовируса — того, что вызывает у человека ОРВИ. Однако «Лайт» — это по сути первый компонент того-самого «Спутник V» с аденовирусом Ad26 в составе.

В «Спутник V» сразу два аденовируса Ad26 и Ad25, которые вводятся поочередно. Такой состав подразумевает большую надежность вакцинации: если недавно вы перенесли встречу с одним из аденовирусов, собственная иммунная система может помешать работе вакцины — слишком рано перехватить ее частицы. «Спутник Лайт» создавался для расширения охвата вакцинацией, поэтому перестраховываться в составе не стали, а укол ставится единожды.

Напомним, что при создании обоих препаратов в геном аденовируса внесли несколько изменений. Во-первых, его лишили возможности размножаться в клетках, поэтому во время вакцинации вы не заражаетесь ОРВИ. Во-вторых, встроили в аденовирус ген S-белка коронавируса — именно благодаря этому в организме начинают вырабатываться антитела.