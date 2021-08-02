В Петербург поступила крупная партия вакцины от COVID-19 «Спутник лайт»

«Спутник лайт» — однокомпонентная вакцина производства ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Она рекомендуется для переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и граждане от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации, сообщают в пресс-службе Смольного.

Всего в городе на 1 августа было 181 279 комплекта вакцин от COVID-19, включая препарат «Спутник лайт».

Напомним, что сейчас «Спутником лайт» прививают в более чем 100 пунктах вакцинации. Запись осуществляется через 122, сайт Горздрав и Госуслуги. Выбрать вакцину можно на месте или во время электронной записи, если поликлиника создала для этого отдельный раздел на портале.