«Боюсь, что вакцина вызовет бесплодие или рак»: 25 главных вопросов врачу-инфекционисту о прививке от COVID-19 и побочных эффектах

1. Есть мнение, что «КовиВак»/«ЭпиВакКорона» — более «мягкие» вакцины для людей с хроническими заболеваниями по сравнению со «Спутник V». Правда, что прививаться лучше ими?
Задокументированная безопасность и эффективность на сегодняшний день (20.02.2021) есть только у «Спутника V» (ГамКовидВак). Собраны промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний, а также есть публикация в международном строго рецензируемом издании The Lancet, чего нет у «КовиВака» и «ЭпиВакКороны».
Таким образом, без полной и открытой информации о других вакцинах строить предположения об их мягкости или преимуществах для людей с хроническими заболеваниями — нет возможности.
2. Есть ли связь между возрастом и видом вакцины? Какой вакциной лучше привиться молодому человеку (до 40 лет), человеку средних лет (40-60 лет), пожилым (60-70 лет) и людям старше 80 лет?
Единственной работающей вакциной в России пока можно считать только «Спутник V», и она показывает хорошую эффективность и высокий профиль безопасности для любых возрастных групп, кроме детской — просто потому, что испытания на этой аудитории не завершены.
3. И все же какие реальные побочные эффекты «Спутника V» нам известны?
В первые дни вы можете чувствовать недомогание в виде гриппоподобного синдрома — подъема температуры, слабости. При наличии таких симптомов можно принимать любые противовоспалительные препараты — например, ибупрофен, парацетамол, анальгин.
Вакцина «Спутник V» неживая, а значит, отдаленных побочных последствий мы от нее ожидать не должны. Она не формирует никакой вакциноассоциированной инфекции, не пребывает длительное время в организме, а только стимулирует выработку антител.
- Можно спросить себя: а есть ли отдаленные последствия от антител, которые вы получили после болезни? Вы же рассматриваете «натуральные» антитела только как защиту от будущей инфекции, а не как триггер для других заболеваний в будущем.
Более того — американское сообщество ревматологов одобрило вакцинацию людей от COVID-19 вакцинами, использующими платформу генно-модифицированных аденовирусов. Ведь это не только «Спутник V» — есть, например, «АстраЗенека», «Janssen» — и все они одобрены одним из самых авторитетных сообществ в мире для вакцинации людей при аутоиммунных заболеваниях.
Накопления вредных веществ в организме после вакцинации мы не ждем — так же, как мы не ждем накопления вредных веществ от иных вакцин — от гепатита B, коклюша, дифтерии, кори, паротита и др. В «Спутнике V» нет веществ, которые могли бы накапливаться.
Неврологических осложнений после самой вакцины «Спутник V» быть не должно, но может возникнуть реакция на лихорадку после вакцинации. Так, если известно, что на температуру может случиться эпизод судорог (у пациентов с эпилепсией), то следует не прерывать противосудорожную терапию и быть на связи с лечащим врачом.
4. Если я вакцинирован, могу ли я заразить?
Нет, если вы не болеете, заразить вы не можете ни аденовирусной инфекцией, ни коронавирусной. Аденовирус в «Спутнике V» лишен способности вызывать как аденовирусную инфекцию (ОРВИ), так и коронавирусную, потому что в вакцине нет коронавируса.
Поскольку иммунитет после введения первой дозы появляется только через 21 день, то в течение этого времени вы можете заразиться от окружающих и болеть, как будто вы еще не привиты. В таком случае — да, вы будете выделять вирус.
В случае, если вы заразитесь коронавирусной инфекцией спустя длительное время после вакцинации, то вирус будет выделяться, но короче и меньше.
5. Что случится, если человеку сделают прививку (вопрос про «Спутник V») во время бессимптомного или легкого течения ковида, о котором не было известно?
Ничего плохого не случится. У человека лишь быстрее появятся антитела: при обычной вакцинации они вырабатываются через 21 день после введения первой фазы, а полноценный иммунный ответ наступает через 43 дня.
Антитела после вакцинации и перенесенной болезни не пересекутся, прививка и заболевание не имеют патологического наложения друг на друга, и усиления инфекции не произойдет. Это научно обосновано.
6. Правда ли, что вакцины от коронавируса («Спутник» и «КовиВак») могут негативно сказаться на детородной функции женщин, которые ещё не рожали?
Нет, это неправда. На эту тему есть несколько работ спекулятивного характера, с серьезными фактологическими ошибками, но реального вреда на детородную функцию женщин у «Спутника V» нет. Исследования вакцины «КовиВак» еще не завершены.
Более того — «Спутник V» разрешен для вакцинации беременных женщин. То есть вакцина не только не влияет на фертильность, но не влияет и на уже существующий плод даже на ранних сроках беременности.
Доказано: если женщина заболеет коронавирусом во время беременности, у нее сильно повышаются риски невынашивания и мертворождения. Такие ситуации после вакцинации «Спутником V» не описаны: ученые наблюдали за женщинами, которые привились, не зная о своей беременности, а также испытывали вакцину на беременных животных.
7. А мужчинам стоит переживать?
Мужчинам тоже переживать не стоит — исследования не показывают каких-то нарушений, как и при вакцинации от других инфекций. Тем более семенная жидкость обновляется у мужчин каждые 15 дней
8. Может ли вакцина вызвать онкологические заболевания в будущем?
Онкологические заболевания в будущем вакцина не вызовет. Во-первых, она не живая и не накапливается в организме. Во-вторых, антитела после COVID-19 и после вакцинации не повышают риск онкозаболеваний.
Модифицированные аденовирусы, которые используются в «Спутнике V», не имеют онкогенного потенциала, и нам они хорошо знакомы — это вирусы, вызывающие сезонные ОРВИ, которыми мы заражаемся ежегодно. Не говоря уже о том, что вакцина не вызывает даже аденовирусную «сезонную» инфекцию из-за отсутствия у этого вируса способности к размножению.
9. Может ли вакцинация привести к тромбозу, как и само заболевание?
COVID-19 приводит к тромбозам достаточно часто — примерно в 15% случаев среди заболевших. Вакцинация не может привести к тромбозам с такой частотой, поскольку в вакцине не содержится коронавирус — только один его белок.
Случаи тромбозов, которые были описаны для вакцины «ChadOx1» (Vaxzevria) от «АстраЗенека» (вакцины на аденовекторной платформе производства Великобритании), возникали крайне редко — с частотой менее 0.0004%. То есть это 0.0004% — частота, которая во много-много раз ниже, чем при болезни COVID-19, но и гораздо ниже частоты тромбозов, возникающих по иным причинам — в результате курения, приема противозачаточных средств, беременности.
10. Нужно ли после вакцинации принимать что-то специфическое, кроверазжижающее? Каким категориям пациентов это показано?
Ни в коем случае нельзя, если у вас для этого нет показаний, которые были и до вакцинации. Если такие показания для приема кроверазжижающих средств были, то вы их принимаете и дальше. Самостоятельно начинать прием таких препаратов нельзя.
11. Какие научно обоснованные противопоказания от вакцинации отечественными препаратами нам известны?
Во многих крупных клинических испытаниях, проведенных не только на территории России, но и в странах Латинской Америки, а также в Объединенных Арабских Эмиратах, были зафиксированы противопоказания, которые могут считаться научно-обоснованными.
1. Прежде всего, анафилактический шок, возникший после введения первой фазы вакцины «Спутник V». Это абсолютное противопоказание для введения второй фазы.
2. Если когда-то пациент участвовал в клинических испытаниях других аденовекторных платформ, и у него были анафилактические реакции на компоненты вакцин, содержащие аденовектор, это тоже будет абсолютным противопоказанием.
3. Детский возраст (до 12 лет) тоже пока считается противопоказанием, потому что испытания вакцин не проводятся на этой возрастной группе.
4. Обоснованными можно считать противопоказания для уязвимой группы больных — пациентов, которые перенесли трансплантацию органов или стволовых клеток (костного мозга).
Если человек имеет пересаженные печень, почки, легкие и другие органы, и у него наблюдается отторжение этого органа — при таком состоянии введение «Спутника» противопоказано.
Вакцинация противопоказана при тяжелой реакции трансплантат против хозяина, которая наблюдается при пересадке стволовых клеток (костного мозга). Причем, тяжелой считается реакция 3 и 4 степени. 1 и 2 степень — это не повод для отвода для вакцинации уязвимой группы. Для таких пациентов вакцинация в период заболевания может быть даже важнее, чем для пациентов с онкологией в ремиссии, поскольку они должны быть лучше защищены.
5. Аллергические реакции на другие компоненты вакцины, входящие в ее состав, тоже будут относительным противопоказанием.
6. Первичные иммунодефициты, СПИД в том числе, могут считаться относительным противопоказанием, однако не абсолютным.
7. Временное противопоказание — активно протекающий инфекционный/воспалительный процесс.
Гормональные нарушения не будут противопоказанием к вакцинации.
12. Могут ли после вакцинации обостриться аутоиммунные и хронические заболевания? Можно ли прививаться при их наличии?
Аутоиммунные заболевания могут быть относительным противопоказанием, если в настоящий момент они имеют высокую активность — то есть плохо корректируются принимаемой терапией, нет стойкой ремиссии. В таком случае после вакцинации они потенциально могут обостриться, но пока эти опасения недостаточно обоснованы. Таким образом, это не считается абсолютным противопоказанием.
Аутоиммунный тиреоидит к таким состояниям не относится — с ним прививаться можно и нужно.
Другие хронические заболевания, наоборот, становятся показанием к вакцинации — такие пациенты при заболевании COVID-19 рискуют иметь тяжелое течение и гибель с гораздо большей степенью вероятности, чем остальные группы пациентов, а также здоровые люди.
14. Итак, прививаться можно и нужно при:
- заболеваниях щитовидной железы, в том числе раке щитовидной железы.
- варикозе
- перикардите/плеврите, который не является системным проявлением отторжения трансплантата
- аллергии на белок — например, яичный, потому что яйца и куриный эмбрион не используются для создания вакцины
- в период обострения поллиноза
- лекарственной аллергии (даже если есть аллергия на все нестероидные противовоспалительные средства)
- гломеруло/пиелонефрите.
Обязательно нужно прививаться, так как риск тяжелого течения COVID-19 очень высокий при:
- гепатите В и С
- инсульте в прошлом
- деменции
- нарушении ритма сердца
- гипертонии
- тромбозе в прошлом.
15. Есть нюансы при:
- Эпилепсии. После вакцинации может подняться температура. Поэтому людям с эпилепсией важно убедиться, что их заболевание контролируемое, и лихорадка не вызывает приступы судорог.
- Внутричерепной гипертензии. Это не противопоказание, только если это не гипертензия на фоне неврологического заболевания, при котором наблюдаются судороги при повышении температуры.
16. Нужно ли продолжить вакцинацию, если была аллергическая реакция на введение 1-го компонента вакцины? Что можно предпринять аллергикам, чтобы привиться без последствий, серьезного приступа?
Если это был не анафилактический шок, а, например, высыпания, то ввести второй компонент под контролем врача можно. Перед вакцинацией не нужно принимать антигистаминные препараты — мы лечим уже развивающуюся аллергическую реакцию, но не факт, что прививка ее вызовет.
17. Можно ли привиться перед плановыми оперативными вмешательствами?
Не только можно, но и необходимо — чтобы не заболеть во время послеоперационного периода. COVID-19 может осложнить его течение и увеличить риски смерти.
18. Можно ли вакцинироваться онкобольным во время лечения (до и после операции, в процессе прохождения лучевой и химиотерапии, в ремиссии, в случае рецидива)?
Прививаться можно и нужно. Единственное — важно соблюдать оптимальные сроки вакцинации. В идеале, полный курс вакцинации должен быть завершен до лечения, или по крайней мере — за две-три недели до начала терапии нужно ввести хотя бы одну дозу.
Это связано с тем, что на фоне химио- или обширной лучевой терапии ответ иммунной системы может быть недостаточным на вакцину — не появятся антитела.
Поэтому как только человеку поставили диагноз «рак» (это касается и случаев рецидива) и планируется лечение, ему должны сделать прививку от COVID-19 в тот же день.
Если человек уже сейчас проходит лечение, то желательно, чтобы после химио- или лучевой терапии прошло три месяца. При этом операция, например, простатэктомия, — не противопоказание для вакцинации. Правда, лучше прививаться перед вмешательством, но можно и после, спустя несколько дней — когда пройдет ранний послеоперационный период.
19. Можно ли прививаться при онкозаболеваниях в ремиссии?
Да, прививаться в ремиссии можно и нужно. Ответ на вакцину будет достаточным, а профиль безопасности — таким же высоким, как и для здоровых людей.
20. Можно ли прививаться при беременности? Какой вакциной?
Можно. Недавно Минздрав разрешил прививать «Спутником V» женщин во время беременности. И если вакцинация произойдет на поздних сроках, ребенок получит антитела внутриутробно и родится с защитой, которая будет сохраняться около полугода.
21. Можно ли делать прививку кормящей матери? Важен ли при этом возраст ребенка?
Кормящей матери можно делать прививку, грудное вскармливание — это не противопоказание, и возраст ребенка при этом не важен. Хотя формально — по инструкции к «Спутнику V» в России, грудное вскармливание пока является противопоказанием.
Но необходимо понимать, что во многих странах женщин уже давно прививают сразу после родов — и таким образом ребенок получает антитела вместе с грудным молоком. Частично они разрушаются в желудке, поэтому их эффект будет невысоким, но и вреда они не наносят и, возможно, имеют протективный эффект.
22. Как вакцина повлияет на лактацию?
Никак не повлияет, можно спокойно прививаться.
23. Возможно ли попадание активных компонентов вакцины в грудное молоко, или же молоко после вакцинации будет содержать только антитела, выработанные матерью?
Молоко будет содержать только антитела, выработанные матерью.
24. Можно ли спокойно продолжать кормление грудью в дни вакцинации, независимо от температуры?
Можно.
25. Как прививка отразится на планировании беременности? После вакцинации надо подождать какое-то время?
На планирование беременности вакцинация «Спутником V» не влияет, и можно планировать беременность во время циклов вакцинации.
Материал подготовлен Фондом медицинских решений «Не напрасно» и порталом Profilaktika Media.
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