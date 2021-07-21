«Боюсь, что вакцина вызовет бесплодие или рак»: 25 главных вопросов врачу-инфекционисту о прививке от COVID-19 и побочных эффектах

1. Есть мнение, что «КовиВак»/«ЭпиВакКорона» — более «мягкие» вакцины для людей с хроническими заболеваниями по сравнению со «Спутник V». Правда, что прививаться лучше ими?

Задокументированная безопасность и эффективность на сегодняшний день (20.02.2021) есть только у «Спутника V» (ГамКовидВак). Собраны промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний, а также есть публикация в международном строго рецензируемом издании The Lancet, чего нет у «КовиВака» и «ЭпиВакКороны».

Таким образом, без полной и открытой информации о других вакцинах строить предположения об их мягкости или преимуществах для людей с хроническими заболеваниями — нет возможности.

2. Есть ли связь между возрастом и видом вакцины? Какой вакциной лучше привиться молодому человеку (до 40 лет), человеку средних лет (40-60 лет), пожилым (60-70 лет) и людям старше 80 лет?

Единственной работающей вакциной в России пока можно считать только «Спутник V», и она показывает хорошую эффективность и высокий профиль безопасности для любых возрастных групп, кроме детской — просто потому, что испытания на этой аудитории не завершены.