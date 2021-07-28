Врач-инфекционист Оксана Станевич отвечает на вопросы о прививке от COVID-19 — часть 2 про антитела и ревакцинацию

1. Нужно ли проверить антитела перед вакцинацией?

Нет, этого делать не нужно, если вы не болели. Если вы болели, считается, что в среднем в течение 8 месяцев после заболевания вы защищены от реинфекции — и смысла в проверке антител нет.

2. Нужно ли прививаться переболевшим? Если есть антитела, для чего давать дополнительную нагрузку на организм?

Да, через какое-то время, особенно если после болезни нет никаких антител, переболевшим нужно привиться. В частности, бывает ситуация, когда есть только иммуноглобулины класса M, но нет таковых класса G — это тоже показания для ревакцинации после болезни.

Вакцинация — это не нагрузка на организм. Вакцинация усиливает вашу защиту.

Более того — вы получаете преимущество перед теми, кто либо только переболел, либо только привился, потому что на фоне антител после болезни антитела после прививки хорошо растут и более специфичны к мишени.

3. Какой должна быть нижняя граница антител к SARS-CoV-2, с которыми уже стоит прививаться?

Нет такой границы, она очень условная. Поэтому приводить какие-то значения я не хотела бы — это спекуляция.

Проверять антитела перед вакцинацией не нужно, если вы знаете, что не болели. Если вы болели, то считается, что в среднем в течение 8 месяцев вероятность реинфекции для вас мала.

4. Почему еще месяц назад людям с высоким уровнем антител, переболевшим меньше 4-6 месяцев назад, не советовали прививаться, а сейчас направляют?

Это делалось с целью экономии доз вакцины и попыткой охватить вакцинацией как можно больше людей. В этом не было никакого подвоха.

Нет никаких опасений, что у людей с антителами после болезни будут более выраженные побочные эффекты.