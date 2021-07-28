Врач-инфекционист Оксана Станевич отвечает на вопросы о прививке от COVID-19 — часть 2 про антитела и ревакцинацию

1. Нужно ли проверить антитела перед вакцинацией?
Нет, этого делать не нужно, если вы не болели. Если вы болели, считается, что в среднем в течение 8 месяцев после заболевания вы защищены от реинфекции — и смысла в проверке антител нет.
2. Нужно ли прививаться переболевшим? Если есть антитела, для чего давать дополнительную нагрузку на организм?
Да, через какое-то время, особенно если после болезни нет никаких антител, переболевшим нужно привиться. В частности, бывает ситуация, когда есть только иммуноглобулины класса M, но нет таковых класса G — это тоже показания для ревакцинации после болезни.
Вакцинация — это не нагрузка на организм. Вакцинация усиливает вашу защиту.
Более того — вы получаете преимущество перед теми, кто либо только переболел, либо только привился, потому что на фоне антител после болезни антитела после прививки хорошо растут и более специфичны к мишени.
3. Какой должна быть нижняя граница антител к SARS-CoV-2, с которыми уже стоит прививаться?
Нет такой границы, она очень условная. Поэтому приводить какие-то значения я не хотела бы — это спекуляция.
Проверять антитела перед вакцинацией не нужно, если вы знаете, что не болели. Если вы болели, то считается, что в среднем в течение 8 месяцев вероятность реинфекции для вас мала.
4. Почему еще месяц назад людям с высоким уровнем антител, переболевшим меньше 4-6 месяцев назад, не советовали прививаться, а сейчас направляют?
Это делалось с целью экономии доз вакцины и попыткой охватить вакцинацией как можно больше людей. В этом не было никакого подвоха.
Нет никаких опасений, что у людей с антителами после болезни будут более выраженные побочные эффекты.
5. Нужно ли сдавать тест на антитела после вакцинации, как часто его необходимо пересдавать?
Сдавать тест после вакцинации не нужно, если мы имеем дело со «Спутником V». Если с другими вакцинами, например, «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», которые пока не имеют доказанной эффективности, то проверить антитела можно — просто чтобы узнать, появились ли они (иными словами, иммуногенна ли вакцина).
6. Если антитела вырабатываются не навсегда, значит, надо постоянно ревакцинироваться? Как часто, при каком количестве антител?
Сколько раз нужно ревакцинироваться — четкого понимания нет. Оно появится в ходе анализа информации примерно через год, когда вакцина будет в широком обороте примерно полтора года.
Есть работы, которые показывают, что антител должно быть не меньше 1000 AU/ml по системе Abbot (США), чтобы защититься от всех существующих новых штаммов коронавируса.
7. Как долго защищает «Спутник V»? Можно ли вакцинироваться им повторно после окончания срока действия, или векторные вакцины — разового действия?
Как долго защищает «Спутник V», еще не известно. Также мы пока не знаем, будет ли защита такой же сильной при повторной вакцинации одной и той же векторной вакциной. Производители «Спутника Лайт» указывают, что эффект вакцины при ревакцинации сохраняется, но в реальности — это покажет время.
Существуют несколько зарубежных исследований, в которых говорится, что гетерологичная вакцинация — то есть вакцинация двумя разными вакцинами, например, мРНК и аденовекторной, показывает лучший результат у пациентов со сниженным иммунитетом.
8. Когда нужно ревакцинироваться с учетом появления новых штаммов? Какой вакциной?
Если вы болели (или были привиты) 8-12 месяцев назад — пока имеется консенсус, что следует ревакцинироваться. Но в нашей стране работающей можно назвать пока только одну вакцину — это «Спутник V», потому что только она имеет задокументированную эффективность и безопасность.
9. Насколько эффективны прививки с учетом появления новых штаммов?
Иммунитет после болезни и после вакцинации со временем действительно может становиться менее эффективным в предотвращении заражения. Однако вакцины все еще эффективны по отношению к новым штаммам, поэтому риск заразиться COVID-19 и тяжело болеть гораздо ниже, чем без прививки. А предотвратить тяжелую болезнь и смерть от коронавирусной инфекции — главная цель вакцинации.
10. Что делать, если после частично проведенной вакцинации «КовиВаком» нет антител? Безопасно ли не завершить курс и выбрать другую вакцину?
Ничего не могу сказать против «КовиВака»: производители пока не завершили свои расчеты по эффективности вакцины в рамках III фазы клинических испытаний, но лаборатория им. Чумакова — очень хорошая площадка по производству вакцин. Я предполагаю, что нужно просто завершить полный курс вакцинации, чтобы антитела образовались.
Но вы можете выбрать и другую вакцину — например, «Спутник V», потому что пока только она имеет доказанную эффективность и безопасность. И это будет безопасно.
11. Как действовать, если заболел после первой дозы прививки (вакцина «Спутник V»)?
Вы не будете иметь бОльших рисков тяжелого течения болезни — болезнь будет протекать так, как если бы вы были не привиты, и острая фаза пройдет быстрее, чем появится защита от вакцины.
После болезни — закончить вакцинацию вторым компонентом можно, но обсуждать это нужно не ранее, чем через месяц после выздоровления.
12. Если я вакцинирован, могу ли я заразить?
Нет, если вы не болеете, заразить вы не можете ни аденовирусной инфекцией, ни коронавирусной. Аденовирус в «Спутнике V» лишен способности вызывать как аденовирусную инфекцию (ОРВИ), так и коронавирусную, потому что в вакцине нет коронавируса.
Поскольку иммунитет после введения первой дозы появляется только через 21 день, то в течение этого времени вы можете заразиться от окружающих и болеть, как будто вы еще не привиты. В таком случае — да, вы будете выделять вирус.
В случае, если вы заразитесь коронавирусной инфекцией спустя длительное время после вакцинации, то вирус будет выделяться, но короче и меньше.
Материал подготовлен Фондом медицинских решений «Не напрасно» и порталом Profilaktika Media.
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