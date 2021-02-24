«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — заявил глава ВОЗ Ханс Клюге. По его мнению, к началу 2022 года коронавирус продолжит распространяться, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет — и все ограничения могут быть сняты.

Новые мутации коронавируса — нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку. По словам Клюге, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 из-за быстро распространяющихся новых типов вируса. При необходимости созданные вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, их не потребуется создавать с нуля.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 189 тысяч, в Москве — 970 тысяч, в Петербурге — 362 тысячи, в мире — 111. миллионов человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Остальные ограничения продлены. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.