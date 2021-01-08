В Лондоне объявили режим ЧС из-за коронавируса

Напомним, ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, новый штамм коронавируса «вызывает серьезное беспокойство» и любой человек, кто мог контактировать с заболевшими, должен избегать «любых контактов с любым другим человеком».

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Он будет действовать до 12 января 2021 года включительно.