В Лондоне объявили режим ЧС из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Лондоне в связи с переполненными больницами, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
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«Я объявил режим чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую для города представляет вирус, стала критической. Сейчас COVID-19 болен один из 30 жителей Лондона. Если мы незамедлительно не примем меры, Национальная система здравоохранения будет перегружена и умирать будет еще больше людей», — цитирует Хана Тасс. Мэр также отметил, что «распространение вируса вышло из-под контроля».
Мэр Лондона уточнил, что в ближайшие две недели в городе закончатся койки для пациентов, если не приостановить распространение коронавируса. А угроза, которую вирус представляет для города, находится на стадии кризиса
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране очередного локдауна. Такие меры он объяснил ростом заболеваемости COVID-19, который произошел из-за нового, более заразного штамма коронавируса.
Напомним, ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, новый штамм коронавируса «вызывает серьезное беспокойство» и любой человек, кто мог контактировать с заболевшими, должен избегать «любых контактов с любым другим человеком».
Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Он будет действовать до 12 января 2021 года включительно.
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