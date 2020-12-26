Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», — подытожил Мурашко.