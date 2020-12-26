Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что российскую вакцину «Спутник V» можно применять лицам старше 60 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», — подытожил Мурашко.
Кроме того, он отметил, что в результате исследований подтвердилось безопасное использование вакцины для пожилых людей. Также он напомнил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России.
Ранее стало известно, что в Петербурге массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в середине января. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места», — добавил вице-губернатор Олег Эргашев.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступила в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году. Добавим, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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