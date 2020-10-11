Вирусолог: в России пик заболеваемости коронавирусом наступит через неделю

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — сообщил Альтштейн «РИА Новости».