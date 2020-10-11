Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о том, что в России рост заражений коронавирусом может достичь пика через неделю, выйти на плато и начать снижаться. Однако при этом необходимо соблюдать противоэпидемические меры.
Вирусолог: в России пик заболеваемости коронавирусом наступит через неделю
«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — сообщил Альтштейн «РИА Новости».
Напомним, ранее Сбербанк спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом. В России он может наступить в начале ноября. Чтобы избежать этого, жителям страны необходимо соблюдать карантинные меры — учитывая их и создавался прогноз.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадя также заявил, что при самом худшем сценарии максимум числа заражений может быть зафиксирован в начале ноября. К началу зимы коронавирусом в Петербурге могут заразиться еще 7 тысяч человек. А к началу календарной зимы число заболевших COVID-19 в России может превысить 2 миллиона человек.
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