Раньше эту информацию можно было посмотреть в разделе «Оперативные данные» в колонке «Число активных случаев», а также в подробной статистике по регионам. Как пишет Baza, сведения об активных случаях исчезли после того, как данные оперативного штаба об активных больных в Петербурге разошлись с информацией властей Петербурга.

При этом управляющие порталом рассказали РБК, что решение не публиковать больше эти сведения было принято из-за их неинформативности. «Колонка «Активные случаи» — расчетная, график этого показателя необходимо рассматривать только в динамике — как характеристику развития пандемии (волновой процесс). Несмотря на соответствующее пояснение к колонке, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неправильно», — сообщили изданию.