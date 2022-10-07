Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19

Как пояснили изданию в Росстате, смертность от COVID-19 на протяжении этого лета сокращалась значительными темпами: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6% в годовом выражении.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — объяснили в ведомстве.

В Росстате отметили, что информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствие с планом статистических работ.