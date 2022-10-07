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Здравоохранение

Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19

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Федеральная служба государственной статистики перестала публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Shutterstock.com

Как пояснили изданию в Росстате, смертность от COVID-19 на протяжении этого лета сокращалась значительными темпами: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6% в годовом выражении. 

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — объяснили в ведомстве.

В Росстате отметили, что  информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствие с планом статистических работ.

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