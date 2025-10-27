Как справиться с акне, розацеа, темными кругами и морщинами без тысячи уколов? Рассказывает косметолог голливудских звезд!

Не хитрыми процедурами едиными! Как (и почему) грамотная рутина и лайфстайл-перепрошивка устраняют 12 самых распространенных кожных проблем: от неровного тона до непонятно откуда взявшихся высыпаний и заломов — рассказывает Джоанна Варгас (косметолог А-листа, врач Джулианны Мур!) в авторском руководстве «Сияй!».
Акне
Если вас беспокоит акне, и вы не знаете, с чего начать, прежде всего я рекомендую пересмотреть ваш рацион. Если у вас никогда не было прыщей, а теперь они вас просто преследуют, у вас может быть чувствительность к казеину, белку молока, сыра и других молочных продуктов. Попробуйте отказаться от любых молочных продуктов и посмотрите, очистится кожа или нет. Сократите потребление простых углеводов, таких как хлеб, и сахара, которые могут вызвать воспаление и усиленную выработку себума. Добавьте в рацион жирную рыбу, зеленые листовые овощи и пробиотики в виде добавок.
Если речь идет о том, чтобы избавиться от существующего акне, обратите внимание на уходовые средства с салициловой кислотой и откажитесь от средств с комедогенными маслами типа масла ши или жирными кислотами. Попробуйте делать маски с глиной несколько раз в неделю, и особенно маски, содержащие цинк. Вы также можете попробовать средства с ретинолом, который творит чудеса на склонной к акне коже. После очищения кожи всегда пользуйтесь тоником, чтобы убрать излишки кожного сала и остатки макияжа. Вытирайте лицо одноразовыми бумажными, а не тканевыми полотенцами.
Попробуйте лазерную или LED-терапию. Эти современные процедуры помогут вам очистить кожу, к тому же они расслабляют и помогают снять стресс, который тоже может вызывать прыщи.
Темные круги
Так как темные круги под глазами могут быть следствием вашей генетики и старения, часто от них не удается избавиться полностью. Но вы можете визуально их уменьшить с помощью небольшой корректировки рациона, образа жизни и режима ухода за кожей. Темные круги часто образуются из-за недостатка в питании витамина К, калия и воды. Попробуйте есть больше листовых овощей или выпивать овощной сок перед каждым приемом пищи и пейте больше воды.
Не злоупотребляйте кофеином и алкоголем, из-за которых происходит сужение кровеносных сосудов, сократите потребление сахара и курение. Недостаток сна также провоцирует появление темных кругов, поэтому постарайтесь отдыхать столько, сколько сможете. Занятия спортом вызывают прилив крови к лицу, что поможет бороться с темными кругами под глазами, и они же помогут восстановить сон. Обязательно пользуйтесь кремом для кожи вокруг глаз, утром и вечером, особенно средствами с пептидами, миндальным маслом и витамином Е.
Если вам нужно быстрое решение, положите под глаза любые охлажденные чайные пакетики, так как танин, содержащийся в чае, может осветлить темные участки. Ломтики огурца увлажняют кожу и немного ее осветляют. Также вы можете использовать авокадо. Оставьте любой из этих ингредиентов на глазах примерно на двадцать минут, снимите, сполосните лицо водой и промокните насухо.
Если у вас есть возможность сходить в салон, то микронидлинг отлично справится с вашими темными кругами. А еще косметолог может сделать вам лимфодренажный массаж, который поможет стимулировать приток питательных веществ и крови к проблемной зоне.
Сухие, шелушащиеся участки
Вы знаете, о чем я говорю. Это такие раздражающие мелкие чешуйки на щеках, на лбу, по бокам носа — в любом месте на самом деле, — которые иногда возникают из ниоткуда. Вы, возможно гадаете: Откуда у меня тут взялась шелушащаяся кожа, если все остальное лицо в полном порядке? Что ж, не все участки кожи одинаково реагируют на стрессовые факторы, а сухие зоны могут быть результатом чего-то неприятного, происходящего внутри тела, или того, что негативно влияет извне. Вне зависимости от причины их появления, вы многое можете сделать, чтобы справиться с сухими участками.
Для начала убедитесь, что у вас нет обезвоживания. Пейте воду в течение всего дня и не позволяйте себе лишнего в смысле алкоголя. Ешьте зеленые листовые овощи, богатые витаминами А и B; жирную рыбу, в которой содержатся омега-3 жирные кислоты, а также бананы, яйца, коричневый рис и овсянку, богатые биотином (его можно принимать и в виде добавки).
Шелушащаяся кожа — это иногда просто кожа, не получающая необходимых питательных веществ. Сильная сухость — признак того, что коже может не хватать гиалуроновой кислоты, поэтому пользуйтесь уходовыми средствами с этим ингредиентом. Они мгновенно помогут вам удержать влагу. Еще можете попробовать масло ши, миндальное масло или масло жожоба, в составе сыворотки или в чистом виде. Попробуйте сделать маску с авокадо или потратьтесь на увлажнитель воздуха. Ваша кожа может стать слишком сухой из-за сухости воздуха в помещении, где вы работаете или спите.
И, наконец, по мере того как уровень стресса повышается, повышается и уровень кортизола в организме, вследствие чего количество гиалуроновой кислоты уменьшается. Научитесь управлять стрессом, и это поможет вам улучшить состояние кожи.
Тусклая кожа
Накопление омертвевших клеток в сочетании с медленной их регенерацией приводит к тому, что ваша кожа выглядит уставшей и тусклой.
Как решить проблему? Убедитесь в том, что вы пьете достаточно воды, так как ваша кожа может быть просто обезвоженной. Сократите потребление кофеина и алкоголя, избегайте рафинированных сахаров, которые разрушают коллаген и замедляют регенерацию клеток.
Следите за тем, чтобы очищение кожи состояло из двух этапов: сначала вы удаляете макияж и загрязнения, а затем используете мягкое очищающее средство. Процесс очищения можно завершить тоником с мягким эксфолиантом, таким как энзимы папайи или молочная кислота. Ваше лицо станет чистым и гладким. И самое важное: проводите эксфолиацию, по крайней мере, дважды в неделю, чтобы избавиться от мертвых клеток, из-за которых кожа и выглядит тусклой. Затем нанесите маску с глиной или маску с гликолевой кислотой или галактоарабинаном (сложным полисахаридом, который действует как мощный увлажняющий агент. — Прим ред.).
Для увлажнения выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, которая поможет коже удерживать влагу и придаст ей свежесть и сияние, а также защитит от повреждения свободными радикалами из окружающей среды. Если вы можете позволить себе (Финансовая грамотность решает! Прим. ред.), то купите средства с эпидермальными факторами роста (EGF) или запишитесь на оксигенотерапию.
Мимические и возрастные морщины
Я могла бы написать целую книгу о морщинах, и, возможно, я когда-нибудь это сделаю! Реальность такова, что морщины — неизбежное следствие процесса старения. Но если даже вы не можете их стереть или вовсе предотвратить их появление, в вашем распоряжении множество неинвазивных процедур, чтобы уменьшить их выраженность и как можно дольше держать их под контролем.
Для начала разберитесь со своим режимом питания. Достаточно ли воды вы выпиваете? Обезвоженная кожа начинает сморщиваться, поэтому в вашем организме всегда должно быть достаточно воды. Следите за тем, чтобы вы получали с пищей достаточное количество омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, которые помогают вашему телу удерживать влагу и бороться с воспалением, а также улучшают функционирование клеток и их структуру (об этих продуктах мы говорили ранее). Достаточное количество цинка может помочь накоплению коллагена в коже, и ваша кожа будет выглядеть наполненной, сияющей, а не морщинистой. Селен и витамин Е, содержащиеся во многих видах рыбы, также могут помочь бороться с признаками старения. Не увлекайтесь алкоголем и кофеином, вызывающими обезвоживание кожи, которое ведет к образованию морщин.
Мой прием номер 1 для борьбы с морщинами — это использование солнцезащитного средства. Поймите, воздействие солнца — первостепенная причина преждевременных морщин. Так что если вы начнете пользоваться адекватным солнцезащитным средством с юных лет, вы будете отлично выглядеть в любом возрасте. Родители, всегда наносите солнцезащитное средство на кожу детей. Вы привьете им хорошую привычку, которая останется с ними по жизни.
Если мимические и возрастные морщины мешают вам жить, сделать их менее заметными вам помогут уходовые средства с молочной и гликолевой кислотой или такими антиоксидантами, как витамины C и E, благодаря которым в коже активируется синтез коллагена. Мне нравится средство для умывания с витамином C, после которого я наношу увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой. Проводите эксфолиацию не менее двух-трех раз в неделю, чтобы удалить все омертвевшие клетки и дать дорогу новым клеткам кожи. Новые клетки способны удерживать воду, мгновенно делая вашу кожу более свежей и наполненной. И, наконец, если у вас не слишком чувствительная кожа, ретинол способен творить чудеса.
Попробуйте LED-терапию, микронидлинг или микродермабразию. Вместе или по отдельности эти процедуры сократят имеющиеся морщины и помогут предупредить появление новых.
Экзема
Экзему вызывает воспаление, поэтому первым делом вам надо обратить внимание на свой рацион питания и определить, может ли что-то в нем вызывать воспаление в организме. Вы питаетесь исключительно готовыми блюдами или употребили на этой неделе больше глютена и сахара, чем обычно? Если вы ограничите эти вызывающие воспаление продукты, то сможете держать в узде красные, шелушащиеся, зудящие участки кожи, характерные для экземы.
Добавьте в рацион пробиотики. Я видела замечательные результаты, как краткосрочные, так и долгосрочные, когда люди, страдающие экземой, начинали употреблять больше йогурта, ферментированных продуктов или добавок с пробиотиками. И, наконец, следите, чтобы в том, что вы едите, было достаточно цинка (он есть в животных белках), миндаля, спаржи и шпината. Если беспокоитесь, что получаете недостаточно цинка, принимайте добавки, содержащие его.
Более легкие масла для лица, включая масло марулы и льняное масло, великолепно увлажняют кожу и помогают справиться с экземой. Для максимального эффекта обязательно используйте их в сочетании с вашим обычным увлажняющим средством.
Жирная кожа
Самый легкий способ узнать, жирная ли у вас кожа, это посмотреть на себя в зеркало спустя час после умывания. Лицо блестит? Значит, у вас жирная кожа! Но, вопреки распространенному мнению, при излишней жирности кожу не надо высушивать или лишать кожного сала. Для решения проблемы необходимы средства с успокаивающими ингредиентами. Кожа может также нуждаться в увлажнении, поэтому попробуйте средства с гликолевой кислотой или маслом жожоба, которые помогут ей поддерживать естественный баланс себума.
Многие умываются только вечером, но людям с жирной кожей так делать нельзя. Попробуйте очищающее средство на основе масла, содержащее гамамелис, касторовое масло, масло из виноградных косточек или жожоба. Все они разрушают себум и загрязнения. Или можете выбрать очищающее средство с гликолевой или салициловой кислотой в составе. Вытирайте лицо бумажным, а не тканевым полотенцем, затем наносите тоник. Он обязателен для удаления остатков себума и продуктов распада.
Не увлекайтесь чрезмерно эксфолиацией. Эту ошибку совершают многие люди с жирной кожей. Эксфолиация возможна один-два раза в неделю с помощью средства на основе салициловой кислоты. Побалуйте себя масками на основе глины, особенно теми, что содержат цинк, масло жожоба или каолиновую глину.
Псориаз
Зудящие, шелушащиеся, красные с белым пятна на коже как следствие псориаза — одна из самых актуальных проблем с кожей в мире. Но это не должно стать для вас концом света. Псориаз — аутоиммунное заболевание, вызывающее массивное скопление клеток непосредственно на поверхности кожи. В некоторых случаях это состояние можно облегчить с помощью ограничений в питании, правильных продуктов и корректировки образа жизни.
Омега-3 жирные кислоты в жирной рыбе, грецких орехах, листовых овощах и тыкве могут уменьшить чрезмерную реакцию организма. А регулярный прием пробиотиков способен вовсе ее остановить. Зачастую страдающие от псориаза люди знают, что именно провоцирует у них обострение. Обычно это злоупотребление жирной и сладкой пищей или алкоголем, стресс, недостаток сна, солнечные ожоги или болезнь. Поэтому берегите свое здоровье, правильно заботьтесь о себе и наносите солнцезащитное средство. Это поможет вам предупредить обострение.
Если оно все же случилось, хорошие увлажняющие средства, особенно с помогающей удерживать влагу гиалуроновой кислотой в составе, могут уменьшить его интенсивность. Успокаивающие ингредиенты, такие как авокадо и овсянка, тоже могут пойти на пользу. Если ничего не помогает, и обострения повторяются, обратитесь за помощью к дерматологу. Псориаз — это заболевание на всю жизнь, но вам будет легче с ним справляться, если рядом будет хороший специалист.
Отечность
Ваше тело отекло, а область вокруг глаз вдвое увеличилась в размерах. Что происходит? Я готова утверждать, что это связано с вашим режимом питания. Отек тела или лица может быть связан со слишком большим количеством натрия в рационе, из-за чего организм задерживает воду. Вполне вероятно, что у вас даже солонки нет, и вы совершенно не в восторге от соленых блюд, но натрий содержится во всех готовых продуктах, включая снеки, консервы, супы, соусы и приправы. В ресторанной еде обычно тоже высокое содержание натрия, поэтому если вы часто ходите в ресторан или заказываете еду на вынос, то вы, вероятно, употребляете много соли. Если вы не пьете достаточное количество воды, чтобы вымыть натрий из организма, ваше тело будет задерживать влагу, и у вас появятся отеки.
Один из лучших способов избавиться от отечности — занятия спортом. Вы интенсивно двигаетесь, кровоток ускоряется, обеспечивая циркуляцию питательных веществ и воды. Также если вы будете съедать с каждым приемом пищи какую-нибудь зелень, это взбодрит лимфатическую систему, и она выведет из организма загрязнения, из-за которых появился отек. Попробуйте сделать лимфодренажный массаж, если у вас отекло лицо. А если отекает все тело, делайте массаж сухой щеткой, это заставит систему кровообращения и лимфатическую систему работать интенсивнее.
Качественные уходовые средства также могут помочь уменьшить отечность. Наносите хороший крем для кожи вокруг глаз утром и вечером. Используйте увлажняющие средства, особенно с гиалуроновой кислотой, чтобы помочь сохранить общий баланс влаги.
Розацеа
Красные бугристые участки или сосудистая сеточка на верхней части щек придают вам смущенный или возбужденный вид. Но мы знаем, что они могут быть результатом распространенного состояния кожи — розацеа. Ее вызывает воспаление, поэтому велика вероятность того, что у вас есть чувствительность к молочным продуктам, сахару или злакам. Это может быть и воспаление от алкоголя или сахара. Сократите потребление любого из этих продуктов или всех сразу, и вы увидите, что розацеа отступит. Если этого не произойдет, продукты с пробиотиками или пробиотики в виде добавок могут вам помочь. Кофе способствует уменьшению красноты, так как сужает кровеносные сосуды.
Попробуйте наносить средства с гиалуроновой кислотой, алоэ, лавандой или маслом шиповника. Они успокоят кожу и помогут поддерживать ее здоровый баланс.
Если у вас есть время — сходите в спа, LED-терапия тоже поможет существенно уменьшить проявления розацеа.
Предлагаю вашему вниманию замечательное домашнее средство от розацеа. Его легко приготовить, и оно поможет сразу уменьшить симптомы.
Рецепт для уменьшения покраснений при розацеа
- 2 чашки дистиллированной воды
- 1 чашка цветов лаванды
- 1 унция (28 грамм) свежих листьев мяты
- 4 чайные ложки зеленого чая
- 2 чайные ложки мякоти или геля алоэ вера
В маленькой кастрюльке вскипятите воду. Снимите с огня, добавьте лаванду, мяту и зеленый чай. Дайте настояться в течение 15 минут. Затем процедите настой через мелкое сито в миску и дайте ему полностью остыть. Добавьте гель алоэ и перелейте смесь в пульверизатор (желательно стеклянный). Распыляйте на лицо несколько раз в день. Я не рекомендую хранить маски из пищевых продуктов в холодильнике. Готовьте их непосредственно перед использованием.
Дорожный вариант: Опустите 1 пакетик органического зеленого чая и 1 пакетик чая из ромашки в чашку с теплой водой и настаивайте, пока вода не остынет. Добавьте гель алоэ вера, размешайте и перелейте в пульверизатор.
Чувствительность
«Чувствительность кожи» — это общий термин для любого раздражения, которое испытывает ваша кожа от внешних или внутренних факторов. Он охватывает все, начиная от красноты и шероховатости до прыщей. Предупредить чувствительность кожи можно, если не пользоваться средствами и не употреблять еду, которые вызывают эту проблему, и отдать предпочтение средствам и продуктам, которые этого не делают.
Какие продукты и ингредиенты могут спровоцировать чувствительность? К ним относятся все обычные подозреваемые, такие как сахар, алкоголь, термически обработанная пища, полуфабрикаты, снеки и зерновые высокой степени переработки. Все они могут вызвать аллергическую реакцию организма. Попробуйте снизить потребление некоторых или совсем от них откажитесь, и посмотрите, насколько улучшится ситуация с чувствительностью. Ароматизаторы, парабены, сульфаты, красители, химические солнцезащитные средства, механические эксфолианты (например, скрабы) и ретинол — все они часто выступают в роли раздражителей. Лучше отказаться от некоторых из них или от всех сразу.
Людям с чувствительной кожей необходимы успокаивающие ингредиенты в составе средств на растительной основе. Очищающие бальзамы, содержащие масло сладкого миндаля, масло какао или ши, глицерин, церамиды или гиалуроновую кислоту, успокаивают кожу. То же самое можно сказать об очищающих средствах с олеиновой, пальмитиновой или линоленовой жирными кислотами. Попробуйте успокаивающую кремовую маску с авокадо, маслом ши, ромашкой, арникой, алоэ или серой. Увлажняйте кожу средствами с маслом авокадо, кокосовым маслом или маслом жожоба.
И главное — просто следите за состоянием вашей кожи. Если вы заметите, что какое-то средство — а это может быть что угодно, от стирального порошка до средства для мытья посуды — вызывает раздражение, откажитесь от него.
Неровный тон
Неровный тон кожи, гиперпигментация, коричневые пятна или мелазма — коричневато-серые пятна на лице, шее и руках — это некоторые из признаков процесса старения. К счастью, есть эффективные процедуры, чтобы с ними справиться. Но сначала вам нужно понять, как и почему эти состояния развиваются. С возрастом количество гиалуроновой кислоты в коже уменьшается, клетки теряют способность удерживать столько воды, сколько они удерживали раньше. Это приводит к замедлению процесса регенерации клеток, кожа становится пятнистой и тусклой.
Используйте увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой и делайте эксфолиацию дважды в неделю, и вы ускорите регенерацию клеток и проложите путь к более светлой и свежей коже с однородным тоном. Неровный тон также может быть результатом высокого уровня эстрогенов, причиной которого часто бывают гормональные контрацептивы или заместительная гормональная терапия. Если вы принимаете эстроген или пользуетесь гормональным противозачаточным средством и заметили, что вид кожи изменился, поговорите с гинекологом. Возможно, эстроген не для вас или вы получаете слишком большую дозу.
Самой распространенной причиной коричневых пятен, мелазмы и гиперпигментации является вред, нанесенный солнцем. Хотя полностью исправить это невозможно, лазерная и LED-терапия могут оказать существенную помощь. Посоветуйтесь с косметологом и узнайте, подойдут ли вам эти процедуры.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
