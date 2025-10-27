Как справиться с акне, розацеа, темными кругами и морщинами без тысячи уколов? Рассказывает косметолог голливудских звезд!

Сухие, шелушащиеся участки

Вы знаете, о чем я говорю. Это такие раздражающие мелкие чешуйки на щеках, на лбу, по бокам носа — в любом месте на самом деле, — которые иногда возникают из ниоткуда. Вы, возможно гадаете: Откуда у меня тут взялась шелушащаяся кожа, если все остальное лицо в полном порядке? Что ж, не все участки кожи одинаково реагируют на стрессовые факторы, а сухие зоны могут быть результатом чего-то неприятного, происходящего внутри тела, или того, что негативно влияет извне. Вне зависимости от причины их появления, вы многое можете сделать, чтобы справиться с сухими участками.

Для начала убедитесь, что у вас нет обезвоживания. Пейте воду в течение всего дня и не позволяйте себе лишнего в смысле алкоголя. Ешьте зеленые листовые овощи, богатые витаминами А и B; жирную рыбу, в которой содержатся омега-3 жирные кислоты, а также бананы, яйца, коричневый рис и овсянку, богатые биотином (его можно принимать и в виде добавки).

Шелушащаяся кожа — это иногда просто кожа, не получающая необходимых питательных веществ. Сильная сухость — признак того, что коже может не хватать гиалуроновой кислоты, поэтому пользуйтесь уходовыми средствами с этим ингредиентом. Они мгновенно помогут вам удержать влагу. Еще можете попробовать масло ши, миндальное масло или масло жожоба, в составе сыворотки или в чистом виде. Попробуйте сделать маску с авокадо или потратьтесь на увлажнитель воздуха. Ваша кожа может стать слишком сухой из-за сухости воздуха в помещении, где вы работаете или спите.

И, наконец, по мере того как уровень стресса повышается, повышается и уровень кортизола в организме, вследствие чего количество гиалуроновой кислоты уменьшается. Научитесь управлять стрессом, и это поможет вам улучшить состояние кожи.

Тусклая кожа

Накопление омертвевших клеток в сочетании с медленной их регенерацией приводит к тому, что ваша кожа выглядит уставшей и тусклой.

Как решить проблему? Убедитесь в том, что вы пьете достаточно воды, так как ваша кожа может быть просто обезвоженной. Сократите потребление кофеина и алкоголя, избегайте рафинированных сахаров, которые разрушают коллаген и замедляют регенерацию клеток.

Следите за тем, чтобы очищение кожи состояло из двух этапов: сначала вы удаляете макияж и загрязнения, а затем используете мягкое очищающее средство. Процесс очищения можно завершить тоником с мягким эксфолиантом, таким как энзимы папайи или молочная кислота. Ваше лицо станет чистым и гладким. И самое важное: проводите эксфолиацию, по крайней мере, дважды в неделю, чтобы избавиться от мертвых клеток, из-за которых кожа и выглядит тусклой. Затем нанесите маску с глиной или маску с гликолевой кислотой или галактоарабинаном (сложным полисахаридом, который действует как мощный увлажняющий агент. — Прим ред.).

Для увлажнения выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, которая поможет коже удерживать влагу и придаст ей свежесть и сияние, а также защитит от повреждения свободными радикалами из окружающей среды. Если вы можете позволить себе (Финансовая грамотность решает! Прим. ред.), то купите средства с эпидермальными факторами роста (EGF) или запишитесь на оксигенотерапию.

Мимические и возрастные морщины

Я могла бы написать целую книгу о морщинах, и, возможно, я когда-нибудь это сделаю! Реальность такова, что морщины — неизбежное следствие процесса старения. Но если даже вы не можете их стереть или вовсе предотвратить их появление, в вашем распоряжении множество неинвазивных процедур, чтобы уменьшить их выраженность и как можно дольше держать их под контролем.

Для начала разберитесь со своим режимом питания. Достаточно ли воды вы выпиваете? Обезвоженная кожа начинает сморщиваться, поэтому в вашем организме всегда должно быть достаточно воды. Следите за тем, чтобы вы получали с пищей достаточное количество омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, которые помогают вашему телу удерживать влагу и бороться с воспалением, а также улучшают функционирование клеток и их структуру (об этих продуктах мы говорили ранее). Достаточное количество цинка может помочь накоплению коллагена в коже, и ваша кожа будет выглядеть наполненной, сияющей, а не морщинистой. Селен и витамин Е, содержащиеся во многих видах рыбы, также могут помочь бороться с признаками старения. Не увлекайтесь алкоголем и кофеином, вызывающими обезвоживание кожи, которое ведет к образованию морщин.

Мой прием номер 1 для борьбы с морщинами — это использование солнцезащитного средства. Поймите, воздействие солнца — первостепенная причина преждевременных морщин. Так что если вы начнете пользоваться адекватным солнцезащитным средством с юных лет, вы будете отлично выглядеть в любом возрасте. Родители, всегда наносите солнцезащитное средство на кожу детей. Вы привьете им хорошую привычку, которая останется с ними по жизни.

Если мимические и возрастные морщины мешают вам жить, сделать их менее заметными вам помогут уходовые средства с молочной и гликолевой кислотой или такими антиоксидантами, как витамины C и E, благодаря которым в коже активируется синтез коллагена. Мне нравится средство для умывания с витамином C, после которого я наношу увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой. Проводите эксфолиацию не менее двух-трех раз в неделю, чтобы удалить все омертвевшие клетки и дать дорогу новым клеткам кожи. Новые клетки способны удерживать воду, мгновенно делая вашу кожу более свежей и наполненной. И, наконец, если у вас не слишком чувствительная кожа, ретинол способен творить чудеса.

Попробуйте LED-терапию, микронидлинг или микродермабразию. Вместе или по отдельности эти процедуры сократят имеющиеся морщины и помогут предупредить появление новых.