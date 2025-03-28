Вот косметологические процедуры, которые сотрут с тусклого лица 50 оттенков серого

Следим за своим тоном! Спойлер: помогут экспосом-чекап, вечно остроактуальный SPF и биоинъекции.
Меняем привычки и знакомимся с космецевтикой
Высшая математика: чем серее лицо, тем больше эспрессо выпито перед дедлайном и тем меньше часов отдано сну. Тут к бьюти-тарологу не ходи с вопросом «как быть» — корректируем рутину и лайфстайл.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники «Ренессанс»
«Сероватый или желтоватый подтон выдает офисный образ жизни, когда большая часть времени проходит в четырех стенах, в позе креветки и в стрессе, разрушающем культуру питания. Человек заменяет воду кофеином, перекусывает сладостями и в принципе ест буквально на ходу. Соответственно, красивый цвет вернется, если мы пересмотрим свои привычки — гениальное просто. Больше гуляйте, выберите спортивное хобби по душе (танцы, пилатес, сквош — все прекрасно) и уделяйте обеду хотя бы 20 спокойных минут.
И, конечно, найдите своего грамотного косметолога, который проведет чекап и назначит космецевтические средства с активными ингредиентами — они выравнивают рельеф кожи, улучшают микроциркуляцию и придают лицу персиковую свежесть. Кроме того, обсудите с доктором, какие бьюти-процедуры подойдут именно для вас — к примеру, неагрессивные пилинги (молочный, салициловый, миндальный) и биоремодуляция чудесно работают с качеством кожи, делая ее гладкой и молодой. А такие несовершенства палитры, как тусклость, пигментные пятна, родинки (невусы), — следствия того, что кожа недостаточно защищена от солнца. Возможно даже, это выбор человека — некоторые думают, что активный загар поможет нивелировать высыпания и воспаления, хотя это совсем не так. Обязательно положите в косметичку SPF-крем!»
Записываемся на чекап ASAP
Почему один просто персик 365 дней в году, а другой — выцветает на глазах? Частично дело в генетике, но фундаментально — в состоянии организма и во внешней среде (так называемых экспосом-факторах).
Анна Пришляк
косметолог, дерматовенеролог, трихолог многопрофильной Клиники имени Н.И. Пирогова
«"Землистый цвет", "совсем нет сияния" — жалобы-детекторы, которые сразу наталкивают на мысль, что телу чего-то не хватает. Чего именно? Назначаем клинический анализ крови и биохимию — проверяем общий белок, альбумин, ферритин, витамины В12, В9 и D, щелочную фосфатазу, гормоны ТТГ, Т4 свободный Т3, антитела к ферментам ТПО и ТГ (и делаем доптесты, если они нужны!). Такое развернутое исследование оценивает, достаточен ли уровень белка — главного элемента-строителя тканей и нет ли дефицитов микроэлементов — из-за них пропадают румянец и здоровый тон.
А почему лицо бесцветное, если анализы в норме? Здесь среди подозреваемых оказывается гиперкератоз — утолщение верхнего (рогового) слоя кожи. Так наш организм реагирует на некоторые лекарства, солнечные ванны (наносим санпротектор даже ранней весной!), а также ветер и холод (как щитовой механизм). Гиперкератоз мы выявляем на осмотре при помощи дерматоскопа. В итоге нами четко выявлена причина проблемы — у нас есть решение! Дефициты компенсируем лекарственной терапией, наслоившиеся роговые клетки ликвидируем химическим пилингом, обновление клеточной мантии стимулируем гидропилингом HydraFacial. А в финале делаем биоревитализацию препаратами гиалуроновой кислоты — увлажненность, цвет и ухоженность на 10 из 10!»
Это возрастное!(?) Практикуем преомоложение
С каждым годом наши клетки-фибробласты вырабатывают меньше гиалуроновой кислоты, собственный коллаген организма «стареет» — человек блекнет. А клетки поверхностного слоя кожи архикрепко «сцепляются» друг с другом — из-за этого лицо перестает отражать свет и сиять как зеркало. Решение — преэйдж!
Леся Кирсанова
к.м.н., косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Чем раньше мы подберем домашний и профессиональный уход, тем выше вероятность, что человек будет счастливым обладателем красивого цвета лица в 30, 50, 70+. В основе правильной самостоятельной рутины увлажнение кожи и ее защита от солнца (это база!). Затем, в зависимости от случая, присоединяются кремы, сыворотки, маски для превенции дефицитных состояний, укрепления барьерных свойств кожи, уменьшения испарения влаги (научный термин — трансэпидермальной потери воды).
Далее мы обязательно подключаем пилинги, скрабы и/или кремы с кислотами, ретинолом — возвращаем лицу свечение и расчищаем путь для витаминов, пептидов, антиоксидантов, других активов, чтобы те легко проникли в глубокие структуры кожи. А если "домашней работы" не хватает или есть желание заняться цветом более основательно, то создаем клинический протокол. В него входят такие процедуры, как лазерные шлифовки (счищаем "серость" — обновляем клетки), мезотерапия и биоревитализация (насыщаем влагой, питаем ткани), импульсное фотоомоложение — для коррекции сосудистой сетки и прощания с пигментацией».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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