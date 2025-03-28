Вот косметологические процедуры, которые сотрут с тусклого лица 50 оттенков серого

главный врач косметологической клиники «Ренессанс»

«Сероватый или желтоватый подтон выдает офисный образ жизни, когда большая часть времени проходит в четырех стенах, в позе креветки и в стрессе, разрушающем культуру питания. Человек заменяет воду кофеином, перекусывает сладостями и в принципе ест буквально на ходу. Соответственно, красивый цвет вернется, если мы пересмотрим свои привычки — гениальное просто. Больше гуляйте, выберите спортивное хобби по душе (танцы, пилатес, сквош — все прекрасно) и уделяйте обеду хотя бы 20 спокойных минут.

И, конечно, найдите своего грамотного косметолога, который проведет чекап и назначит космецевтические средства с активными ингредиентами — они выравнивают рельеф кожи, улучшают микроциркуляцию и придают лицу персиковую свежесть. Кроме того, обсудите с доктором, какие бьюти-процедуры подойдут именно для вас — к примеру, неагрессивные пилинги (молочный, салициловый, миндальный) и биоремодуляция чудесно работают с качеством кожи, делая ее гладкой и молодой. А такие несовершенства палитры, как тусклость, пигментные пятна, родинки (невусы), — следствия того, что кожа недостаточно защищена от солнца. Возможно даже, это выбор человека — некоторые думают, что активный загар поможет нивелировать высыпания и воспаления, хотя это совсем не так. Обязательно положите в косметичку SPF-крем!»