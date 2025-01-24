Алмазы, мультикислоты и лазер: косметологи — про самые крутые способы получить кожу без изъяна

Моментальный фреш. Алмазы + вакуум + чудо-сыворотка

Если ваш запрос — ультрафотогеничные лицо, шея и декольте, то наша рекомендация — аппаратный гидропилинг HydraFacial. Он также известен под кодовым эпитетом «голливудский»: дает мгновенный фреш-эффект, отлично корректирует небольшие морщинки и шелушение — полная готовность к выходу на красную дорожку.

Александра Светличная косметолог-эстетист MK Clinic & Beauty «Как мы добьемся такого выдающегося эффекта? В протоколе HydraFacial на пятерку работает симбиоз высоких технологий. За счет вакуумного воздействия мы отшлифуем ороговевшие чешуйки и вернем коже гладкость, очистим "забитые" поры, а еще запустим отток крови и лимфы (прощайте, синяки под глазами!). После вакуума перейдем к двухступенчатому очищению: поверхностному — алмазной микродермабразии (аннулирует постакне!) и глубокому — кислотному пилингу для обновления и осветления кожи. Важно: глубокое очищение мы проводим очень мягко, применяя специальную сыворотку с заживляющим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Кстати, великолепный результат будет заметен и в Т-зоне — никакого маслянистого блеска. И финальным — по желанию — этапом может стать LED-светотерапия синим или красным светом. Она успокаивает лицо и тело после пилинга и ускоряет регенерацию».

Чисто без реабилитации. Биохимические пилинги

Часто комедоны и тусклый цвет лица — результат сбоя естественных процессов клеточного обновления и выработки кожного сала. Причины: пользуемся слишком плотными декоративными средствами, которые еще и не смываем на ночь (тру-бьюти-крайм!) Плюс забываем про SPF и… взрослеем, из-за чего работа организма замедляется.