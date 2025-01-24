Алмазы, мультикислоты и лазер: косметологи — про самые крутые способы получить кожу без изъяна

Собрали все лучшее от эстетической медицины, чтобы освободить лицо и тело от акне, сосудистых звездочек, пигментных пятен, морщин и темных кругов под глазами быстрее, чем Брэд Питт выиграет гонку в фильме «Формула-1»!
Моментальный фреш. Алмазы + вакуум + чудо-сыворотка
Если ваш запрос — ультрафотогеничные лицо, шея и декольте, то наша рекомендация — аппаратный гидропилинг HydraFacial. Он также известен под кодовым эпитетом «голливудский»: дает мгновенный фреш-эффект, отлично корректирует небольшие морщинки и шелушение — полная готовность к выходу на красную дорожку.
Александра Светличная
косметолог-эстетист MK Clinic & Beauty
«Как мы добьемся такого выдающегося эффекта? В протоколе HydraFacial на пятерку работает симбиоз высоких технологий. За счет вакуумного воздействия мы отшлифуем ороговевшие чешуйки и вернем коже гладкость, очистим "забитые" поры, а еще запустим отток крови и лимфы (прощайте, синяки под глазами!). После вакуума перейдем к двухступенчатому очищению: поверхностному — алмазной микродермабразии (аннулирует постакне!) и глубокому — кислотному пилингу для обновления и осветления кожи. Важно: глубокое очищение мы проводим очень мягко, применяя специальную сыворотку с заживляющим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Кстати, великолепный результат будет заметен и в Т-зоне — никакого маслянистого блеска. И финальным — по желанию — этапом может стать LED-светотерапия синим или красным светом. Она успокаивает лицо и тело после пилинга и ускоряет регенерацию».
Чисто без реабилитации. Биохимические пилинги
Часто комедоны и тусклый цвет лица — результат сбоя естественных процессов клеточного обновления и выработки кожного сала. Причины: пользуемся слишком плотными декоративными средствами, которые еще и не смываем на ночь (тру-бьюти-крайм!) Плюс забываем про SPF и… взрослеем, из-за чего работа организма замедляется.
Анна Украинская
косметолог-дерматолог клиники GRANDMED
«Решение — пилинг, то есть процедура, которая мягко отшелушивает с поверхности кожи наслоившиеся отмершие клетки и стимулирует регенерацию. Так в тканях синтезируются коллаген и гиалуроновая кислота, уменьшаются воспаления, кожа становится свежей и матовой. В нашей практике два фаворита — мультикислотный антиэйдж-пилинг PRX-T33 и увлажняющий Peach Peel с маслом персиковой косточки. Делать их можно, если нет купероза, розацеа и гиперчувствительности, в любое время года и при любой загруженности графика — сразу после сеанса спокойно выходите в свет. А закреплять эффект рекомендую качественной косметикой и космецевтикой, на 100 % подходящей именно вам — проинспектируйте свой арсенал вместе со специалистом».
Раз-два-три (сеанса) и готово!
Марина Голубева
дерматолог, косметолог, главный врач клиники GMT Clinic
«Чтобы получить безупречно фарфоровое лицо без внезапных покраснений, воспалений и высыпаний, я рекомендую фототехнологии. Направляем в ткани световые вспышки и запускаем в них естественное ремоделирование, стимулируем синтез коллагена — и получаем нужный результат. Конечно, у каждой методики свои нюансы. BBL-лечение (интенсивным импульсным светом) — отличный вариант в экспресс-формате выровнять тон и текстуру кожи, справиться с акне, пигментацией и сосудистыми звездочками. Изменения в лучшую сторону — уже после первого сеанса. А Elos-терапия (воздействие светом + усиливающей его действие радиоволной) работает с цветом, дает яркий омолаживающий и лифтинг-эффект. Результат будет заметен спустя две-три процедуры!»
Полезный факт: этот протокол замечательно дополняют инъекции мезококтейлей с пептидами, витаминами и минералами — и вы снова в мультитренде на glass + clean skin!
Личный таймлайн. Лазерная шлифовка
Если в вашей бьюти-стратегии не учтена наследственность (допустим, склонность к акне) и назначен некачественный уход, это может обернуться не только неровным рельефом кожи и сероватым подтоном, но и ранним старением. Здесь нужна деликатная лазерная шлифовка.
Елизавета Гинтовт
к.м.н., косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Принцип действия следующий: с помощью лазерной энергии мы формируем в коже зоны микротермального воздействия и разрушаем старые клеточные структуры, на смену которым приходят новые. В итоге поры уменьшаются, исчезают черные точки, возвращается здоровый цвет, разглаживаются морщины. Процедура подходит всем, но мощность воздействия и курс подбираем индивидуально. Например, если есть выраженный сосудистый рисунок и/или кожа чувствительная, то параметры будут более мягкими. Важно, что при обезвоженности шлифовка вряд ли сработает должным образом, поэтому советую регулярно проводить биоревитализацию и не забывать про увлажнение кремами — ежедневно, утром и вечером. А сохранит результат корректная домашняя рутина: к примеру, сыворотка с ретинолом станет хорошим дополнением к шлифовкам (но только после завершения реабилитации)».
Комбо-курс на свежесть. Фотомолекулярные комбинации
Против отеков, темных кругов под глазами, изможденно-желтоватого подтона лучше всего работают двухэтапные бьюти-протоколы и — подчеркнем! — не разово, а индивидуальным курсом.
Джон Аёзов
заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
«Первый номер — инъекции красоты на выбор. Биоревитализацию "легкой" гиалуроновой кислотой, аминокислотами, витамином С и/или янтарной кислотой проводим для лимфодренажа, осветления и увлажнения. Биорепарантами с высококонцентрированной молекулой гиалурона восстанавливаем тонус и плотность кожи. Коллагеностимуляторами и полимолочной кислотой выравниваем рельеф и делаем невидимыми морщинки. И второй шаг — фотоомоложение высокоинтенсивным светом Lumecca против всех несовершенств палитры. Оно разрушает клетки пигмента меланоциты (так иммунная система легко их "съедает"), стирает застойные пятна — следы выдавливания прыщей, делает цвет лица нежным и равномерным, а кожу — гладкой, как карамельное яблоко».
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