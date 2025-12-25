240 фэшн-вещей для Нового года: шинуазри-топы, диско-ботильоны и самые нарядные хюгге-пижамы!

Наши луки бьют туз! Решили фэшн-дилемму за вас и собрали в одном месте всё, что может пригодиться для праздничного крейзи + шик образа — нарядные платья (и не только!), обувь, сумки, аксессуары и даже пижамы (для тех, кто планирует считать куранты во сне, и тех, кто хочет на любой вечеринке чувствовать себя как дома).
67 впечатляющих нарядов для новогодних вечеринок
Юбки-елки, платья Снегурочки и жакеты с черной икрой!
40 самых нарядных пар обуви
Мюли-йети, диско-ботильоны и туфли-мишура!
50 восхитительных вечерних сумок
Кисеты, ведерки и ретроридикюли!
55 праздничных аксессуаров
Меховые горжетки, готические вуали и кружевные гольфы
30 новогодних пижам для январских каникул (и не только!)
Кокеткорные панталоны, кимоно в пайетках и изумрудный бархат!
Вихри пайеток, метели перьев, наводнение тафты и туманы кружева — наш фэшн-прогноз на декабрь. Скрываться бессмысленно, поэтому предлагаем расслабиться и получать удовольствие — вот целых 67 способов.
Пока Фаррелл Уильямс, Нина Кристен (ответственна за создание тех самых вьетнамок с красной подошвой The Row, плетеных сабо Bottega Veneta и лодочек с каблуком-воздушным шаром Loewe!) и Миучча Прада (за it-кеды из коллаборации с New Balance) хвастаются наградами, полученными вчера на Footwear News Achievement Awards 2025 (обувной Оскар!), мы подводим собственные shoes-итоги года. Чествуем самые модные, нарядные и фриковые пары 2025-го и добавляем их в свои новогодние вишлисты (и праздничные луки!).
Сочиняем праздничный тотал-лук и в придачу к будуаркорным болеро с перьями и шинуазри-платьям (где искать, рассказывали здесь!), диско-ботильонам и туфелькам Марии-Антуанетты (еще больше нарядных пар — тут!) подбираем идеального фэшн-напарника. Фантазийный клатч-ракушка, кросс-боди в виде бутылки игристого, сверкающий ридикюль-помпон и жаккардовая омияге — собрали 50 отличных сумок для любого декабрьского сценария.
Аксессуары — самые надежные союзники в предновогоднем фэшн-марафоне. Им под силу не только усилить вау-эффект праздничных луков, но и изменить до неузнаваемости офисные двойки (читай: примирить в ежедневнике горящие дедлайны с нескончаемыми вечерними мероприятиями!). Собрали 55 главных фаворитов в одном месте — от жемчужных портупей Tatyana Kochnova Atelier до атласных камербандов Izeta и пернатых шляп Cocoshnick.
Если в обычное время человек проводит дома примерно 70 часов в неделю, но в каникулы это число неумолимо приближается к 140. Готовимся к lazy-прайму и запасаемся лучшими пижамами — по одной на каждый день. Выбрали 30 самых завораживающих — от пайеточных кимоно до кокеткорных панталонов с оборками и сетов из изумрудного бархата.
