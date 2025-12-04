Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Мюли-йети, диско-ботильоны и туфли-мишура: собрали 40 самых нарядных пар на Новый год

Пока Фаррелл Уильямс, Нина Кристен (ответственна за создание тех самых вьетнамок с красной подошвой The Row, плетеных сабо Bottega Veneta и лодочек с каблуком-воздушным шаром Loewe!) и Миучча Прада (за it-кеды из коллаборации с New Balance) хвастаются наградами, полученными вчера на Footwear News Achievement Awards 2025 (обувной Оскар!), мы подводим собственные shoes-итоги года. Чествуем самые модные, нарядные и фриковые пары 2025-го и добавляем их в свои новогодние вишлисты (и праздничные луки!). 

Saint Laurent, ДТЛ, 319 500 руб.

Saint Laurent, ДТЛ, 319 500 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 210 000 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 210 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 175 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 175 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 159 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 159 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 138 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 138 500 руб.

August Barron, KM20, 136 800 руб.

August Barron, KM20, 136 800 руб.

Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 106 035 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 106 035 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, KM20, 94 600 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, KM20, 94 600 руб.

Coperni, DayNight, 91 080 руб.

Coperni, DayNight, 91 080 руб.

Gianvito Rossi, ДТЛ, 89 950 руб.

Gianvito Rossi, ДТЛ, 89 950 руб.

Le Silla, No One, 69 190 руб.

Le Silla, No One, 69 190 руб.

Декабрь — повод вспомнить главные обувные тренды уходящего года. На волне бума викторианского фэшна в поддержку к корсетам, блузам с жабо и юбкам с фижмами надеваем антикварные туфельки с жемчужными бантиками Chanel. Объявляем 2025-й самым пушистым годом ever (доказательства? да пожалуйста — пухлые fur-жилетки Alaia, первобытные воротники-шкуры Prada и волосатые костюмы йети Schiaparelli!) и смело провожаем его в ангельских крылышках мюлях Dries Van Noten, норковых сабо Ekonika и лодочках с небесно-голубым ворсом Askent. За заклепками (как у Alaia!) выстраиваемся в очередь к Alienmadeshoes, а за прозрачными босоножками (главный обувной хит лета!) — к итальянцам Gianvito Rossi. 

Alienmadeshoes, 44 000 руб.

Alienmadeshoes, 44 000 руб.

Ushatava, 39 000 руб.

Ushatava, 39 000 руб.

Level44, 37 800 руб.

Level44, 37 800 руб.

Razumno, 36 000 руб.

Razumno, 36 000 руб.

Razumno, 36 000 руб.

Razumno, 36 000 руб.

Ekonika, 35 990 руб.

Ekonika, 35 990 руб.

Alienmadeshoes, 34 000 руб.

Alienmadeshoes, 34 000 руб.

Weddy Vichi, 31 500 руб.

Weddy Vichi, 31 500 руб.

Age of Innocence, 28 330 руб.

Age of Innocence, 28 330 руб.

Age of Innocence, 27 200 руб.

Age of Innocence, 27 200 руб.

Ekonika, 25 990 руб.

Ekonika, 25 990 руб.

RxBshoes, 25 000 руб.

RxBshoes, 25 000 руб.

Mariya Prodan, 25 000 руб.

Mariya Prodan, 25 000 руб.

Победу в номинации «Самая желанная пара года» присуждаем подиумным секси-слингбэкам с экстремально длинным мысом Saint Laurent, а статуэтку «Обувной мем года» домой забирают ботильоны-сумки Maison Mihara Yasuhiro. Собака-оскар за «Лучший запуск» отправляется к обувной линейке Level44 с хайлайтом в виде ледикорных мэриджейнов из натуральной кожи питона. А среди коллабораций наш топ возглавляет вау-тандем Kalmanovich x Ekonika с коллекцией в духе диско 70-х  — точно забираем золотистые ботильоны на массивной платформе для комбо с кроп-жакетом и брюками-клеш (стайлинг-трюк от Юли Калманович!). 

Bottega Veneta, The Cultt, 25 000 руб.

Bottega Veneta, The Cultt, 25 000 руб.

Askent, 24 000 руб.

Askent, 24 000 руб.

Kalmanovich x Ekonika, 23 093 руб.

Kalmanovich x Ekonika, 23 093 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

Selfmade, 15 900 руб.

Selfmade, 15 900 руб.

Maria Mishina, 13 900 руб.

Maria Mishina, 13 900 руб.

Selfmade, 13 990 руб.

Selfmade, 13 990 руб.

Lime, 9 999 руб.

Lime, 9 999 руб.

Love Republic, 9 999 руб.

Love Republic, 9 999 руб.

Lalou, 8 840 руб.

Lalou, 8 840 руб.

Lalou, 7 840 руб.

Lalou, 7 840 руб.

Wysh, 5 990 руб.

Wysh, 5 990 руб.

Wysh, 5 990 руб.

Wysh, 5 990 руб.

Больше никаких demure и quiet luxury (и не только потому, что так захотел Миша Барышников!). Boom boom era официально наступила в 2025-м и планирует остаться как минимум на год. В придачу добротным мехам Valentino, гранд-серьгами Schiaparelli и плечистым блузам с напористо-роскошным вайбом Saint Laurent запасаемся мюлями из лоснящегося бархата с драгоценными брошами RxBshoes, босоножками с медными переливами 12Storeez и сверкающими слингбэками-диско-шарами Lime. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: