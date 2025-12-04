Мюли-йети, диско-ботильоны и туфли-мишура: собрали 40 самых нарядных пар на Новый год

Пока Фаррелл Уильямс, Нина Кристен (ответственна за создание тех самых вьетнамок с красной подошвой The Row, плетеных сабо Bottega Veneta и лодочек с каблуком-воздушным шаром Loewe!) и Миучча Прада (за it-кеды из коллаборации с New Balance) хвастаются наградами, полученными вчера на Footwear News Achievement Awards 2025 (обувной Оскар!), мы подводим собственные shoes-итоги года. Чествуем самые модные, нарядные и фриковые пары 2025-го и добавляем их в свои новогодние вишлисты (и праздничные луки!).
Декабрь — повод вспомнить главные обувные тренды уходящего года. На волне бума викторианского фэшна в поддержку к корсетам, блузам с жабо и юбкам с фижмами надеваем антикварные туфельки с жемчужными бантиками Chanel. Объявляем 2025-й самым пушистым годом ever (доказательства? да пожалуйста — пухлые fur-жилетки Alaia, первобытные воротники-шкуры Prada и волосатые костюмы йети Schiaparelli!) и смело провожаем его в ангельских
крылышках мюлях Dries Van Noten, норковых сабо Ekonika и лодочках с небесно-голубым ворсом Askent. За заклепками (как у Alaia!) выстраиваемся в очередь к Alienmadeshoes, а за прозрачными босоножками (главный обувной хит лета!) — к итальянцам Gianvito Rossi.
Победу в номинации «Самая желанная пара года» присуждаем подиумным секси-слингбэкам с экстремально длинным мысом Saint Laurent, а статуэтку «Обувной мем года» домой забирают ботильоны-сумки Maison Mihara Yasuhiro. Собака-оскар за «Лучший запуск» отправляется к обувной линейке Level44 с хайлайтом в виде ледикорных мэриджейнов из натуральной кожи питона. А среди коллабораций наш топ возглавляет вау-тандем Kalmanovich x Ekonika с коллекцией в духе диско 70-х — точно забираем золотистые ботильоны на массивной платформе для комбо с кроп-жакетом и брюками-клеш (стайлинг-трюк от Юли Калманович!).
Больше никаких demure и quiet luxury (и не только потому, что так захотел Миша Барышников!). Boom boom era официально наступила в 2025-м и планирует остаться как минимум на год. В придачу добротным мехам Valentino, гранд-серьгами Schiaparelli и плечистым блузам с напористо-роскошным вайбом Saint Laurent запасаемся мюлями из лоснящегося бархата с драгоценными брошами RxBshoes, босоножками с медными переливами 12Storeez и сверкающими слингбэками-диско-шарами Lime.
