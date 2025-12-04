Мюли-йети, диско-ботильоны и туфли-мишура: собрали 40 самых нарядных пар на Новый год

Декабрь — повод вспомнить главные обувные тренды уходящего года. На волне бума викторианского фэшна в поддержку к корсетам, блузам с жабо и юбкам с фижмами надеваем антикварные туфельки с жемчужными бантиками Chanel. Объявляем 2025-й самым пушистым годом ever (доказательства? да пожалуйста — пухлые fur-жилетки Alaia, первобытные воротники-шкуры Prada и волосатые костюмы йети Schiaparelli!) и смело провожаем его в ангельских крылышках мюлях Dries Van Noten, норковых сабо Ekonika и лодочках с небесно-голубым ворсом Askent. За заклепками (как у Alaia!) выстраиваемся в очередь к Alienmadeshoes, а за прозрачными босоножками (главный обувной хит лета!) — к итальянцам Gianvito Rossi.